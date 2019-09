Stiri pe aceeasi tema

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca a autorizat publicarea transcrierii convorbirii telefonice pe care a avut-o in aceasta vara cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul careia l-ar fi presat ca autoritatile din Ucraina sa il investigheze pe fiul fostului vicepresedinte american…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Presedintele american Donald Trump a negat luni ca ar fi conditionat acordarea unui ajutor militar de milioane de dolari Ucrainei de declansarea unei anchete din partea Kievului asupra fostului vicepresedinte SUA Joe Biden si a familiei sale, informeaza agentia de presa EFE si numeroase media ucrainene,…

- Presedintele american Donald Trump este investigat pentru ca l-ar fi presat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski sa il ancheteze pe fostul vicepresedinte al SUA Joe Biden, iar daca acest lucru se va dovedi adevarat, punerea sa sub acuzare ar fi singura optiune, a declarat duminica presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca Slovacia, tara care asigura anul acesta presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), va promova incetarea focului in Donbas si retragerea fortelor 'de ocupatie' din estul Ucrainei,…

- Platforma de Opozitie s-a clasat pe locul al doilea, partidul fostului presedinte Petro Porosenko pe locul al treilea, urmate de formatiunile politice ale fostului premier Iulia Timosenko si starului rock Sviatoslav Vakartciuk. Primele cifre oficiale reflecta astfel rezultatele sondajului de opinie…

- Noul sarcofag care acopera deșeurile radioactive ale reactorului distrus in accidentul nuclear de la Cernobil din Ucraina, scena unuia dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie, a fost pus, miercuri, in funcțiune in mod oficial și plasat sub controlul autoritaților, relateaza AFP, preluata…