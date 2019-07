Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, va initia discutii, in regim de urgenta, cu liderii grupurilor parlamentare pentru infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la tragedia de la Caracal, informeaza un comunicat transmis sambata Agerpres. Conform…

- Rudele tinerelor sechestrate, violate si ucise la Caracal continua sirul dezvaluirilor din noaptea de cosmar, ultima pe care a trait-o Alexandra: o vecina a auzit tipetele tinerei, a iesit sa le spuna politistilor, dar acestia n-au intervenit.

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat, vineri seara, ca l-a demis pe seful Politiei Romane, Ioan Buda, ca urmare a modului in care a fost gestionat cazul disparitiei fetei din Caracal. Ministrul si-a motivat decizia prin necesitatea unor "masuri drastice" in acest caz. "Am propus demiterea sefului…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului afacerilor interne, Nicolae Moga, sa coordoneze, direct, ancheta in cazul cutremurator din OltLa solicitarea premierului Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, va coordona direct, la fata locului, ancheta care sa clarifice de urgenta…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a declarat, pentru MEDIAFAX, in legatura cu erorile de localizare ale STS in cazul fetei disparute din Caracal, ca Guvernul ar trebui sa ia niște masuri, iar apoi ar putea fi inființata o Comisie de ancheta parlamentara."Avand in vedere…