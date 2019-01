Stiri pe aceeasi tema

- Sorin-Petre Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Bucuresti, impreuna cu alti doi directori din aceeasi institutie au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru fapte legate de schimbarea destinatiei unor fonduri europene.

- DNA anunța ca a trimis in judecata mai multe persoane cu functii de conducere din cadrul Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului Bucuresti, inclusiv pe presedintele instituiei.Sorin-Petre Dimitriu, presedinte al Camerei de Comerț si Industrie a Municipiului Bucuresti, Gabriel-Dan Mihut,…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Cristian Poteras, fostul primar al Sectorului 6, pentru luare de mita, pentru ca ar fi primit de la o societate comerciala 250.000 de euro pentru a emite autorizatii necesare unui proiect imobiliar. Poteras ar fi cerut si 15% din contravaloarea unor plati.

- In dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 710 VIII 3 din 12 iulie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, a inculpatilor: P.C.C in prezent aflat in stare de detentie,…

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie i au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC HEXI PHARMA CO SRL pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata,…

- Piste pentru biciclete nu avem, așa ca mersul pe doua roți prin traficul bucureștean se inrudește de multe ori cu inconștiența. Pacea dintre bicicliști și șoferi pare sa fie departe. Luca Știrbaț a trecut prin spaima de a se aventura pe strazile din București. „Intotdeauna cand ești in trafic pe bicicleta,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a avut o intalnire oficiala la Tokyo cu Ministrul de Stat pentru Economie, Comert si Industrie, domnul Yoshihiko Isozaki, cu care a discutat despre modernizarea retelei de termoficare, dezvoltarea unor proiecte medicale, tehnologii smart energy pentru spitale, managementul…