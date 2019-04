Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, in vizita in Qatar. Linie aeriana directa intre Dorna si Varna

Stiri pe aceeasi tema

- Calarasiul a devenit celebru in perioada interbelica, dupa ce aici a fost construit un aeroport. Cursele de linie asigurau legatura cu Balcicul, unul dintre punctele de atractie din Cadrilater. Aici mergeau nu doar membrii familiei regale, ci si turisti romani si straini. Un drum costa 370 lei.

- Actiunile pe linie silvica continua - amenzi de 10.000 de lei pentru transport de material lemnos fara documente legale. In seara zilei de 5 martie a.c., jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil Bistrita au executat o actiune punctuala pe linie silvica, pentru prevenirea si combaterea taier ...

- Operatorul de transport in comun din Zalau introduce o noua linie incepand de luni, 11 februarie. Este vorba de autobuzul numarul 16, care va circula pe traseul Porolissum – Autogara – Liceul de Chimie – Liceul de Arta. Va porni la ora 7,30 din Sarmaș. Potrivit reprezentanților firmei de transport,…

- Un transport ilegal de bușteni pentru gater a fost oprit de polițiștii din Vadu Moldovei. Vineri, in jurul orei 11:00, o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control pe DJ 155A, din comuna Rașca, o autoutilitara cu remorca condusa de un barbat de 37 de ani din comuna…

- Municipalitatea ieseana a decis ca incepand de miercuri toate mijloacele de transport in comun sa fie igienizate si dezinfectate la capat de linie. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca masura a fost luata pentru a impiedica raspandirea virusilor gripali si a virozelor respiratorii. "Am dispus…

- Administrația locala a sectorului 2 intenționeaza ca, in cel mult un an, sa dezvolte infrastructura ultimei stații de pe magistrala 2 de metrou, din zona de nord a Capitalei, prin realizarea unor noi ieșiri, in condițiile in care, in prezent, la Pipera este una singura și se creeaza blocaje din cauza…

- Pentru primele cinci abonamente cumparate de la „Gemenii” RATBV va acorda invitatii gratuite la Opera Primii brasovenii care vor achizitiona vineri, 25 ianuarie 2019, cate un abonament lunar sau anual de transport RATBV, de la punctul de vanzare „Gemenii” (pe sensul spre centrul…

- The Secretary General of the Government, Toni Grebla, on Thursday said that, most probably, in the next days, the Government will send Olguta Vasilescu's and Marian Draghici's criminal records to the Cotroceni Presidential Palace, adding that he belives that President Klaus Iohannis will continue…