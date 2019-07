Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins astazi prin veto ratificarea contractelor asupra unei legi controversate de achizitionare a opt avioane de lupta americane F-16 Block 70, adoptata de Adunarea Nationala vineri. Acesta a invocat un un pret prea mare al acestora și lipsa de echipament, dar si…

- "In calitate de sef de stat si comandant suprem al fortelor armate ale Republicii Bulgaria, nu pot ramane indiferent fata de procesele de modernizare a armatei bulgare", a declarat Radev in motivele sale, publicate intr-un comunicat pe website-ul Presedintiei. Discutiile dure purtate in Adunarea Nationala…

- "Consiliul de ministri a decis astazi semnarea a patru acorduri privind achizitia de avioane F-16 Block 70 cu echipamentul necesar", a precizat oficialul bulgar.Decizia anuntata miercuri este cea asteptata, Sofia manifestandu-si deja in repetate randuri interesul fata de aeronavele americane.…

- "Este stupefianta decizia de astazi a Curții Constituționale referitoare la completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Astazi vedem rațiunea pentru care aceasta decizie a fost amanata de patru ori, aparent in mod inexplicabil, rațiunea a fost aceea de a fi schimbata…

- „Conform Constitutiei, presedintele poate dizolva Parlamentul doar dupa consultarea fractiunilor. Nici o lege nu ma obliga sa dizolv azi Parlamentul. Nu voi semna azi decretul. In functie de situatie, luni voi invita pentru consultari fractiunile, asa cum prevede Constitutia. Stiu ca este decizia CCM…

- Cunoscut pentru atitudinea anti-sistem bancar și anti-BNR, senatorul ALDE revine cu un nou proiect legislativ prin care dorește sa impuna plafonarea dobânzilor la creditele date de banci, conversia creditelor în valuta la cursul inițial plus cel mult 20% din devalorizarea leului (”în…

- Curtea Constituționala a decis, miercuri, sa amane pentru 28 mai dezbaterea sesizarii președintelui Klaus Iohannis și cea a partidelor de Opoziție referitoare la proiectul privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung „Romania 2040”, anunța Mediafax.Pe 29 martie, PNL…

- "Daca astazi s-ar face o lege de grațiere și o amnistie prin care s-ar spune ca nu beneficiaza cei condamnați pentru fapte de corupție nu ar fi nicio problema, pentru ca acum Constituția nu spune nimic despre asta. Dar daca vii și spui ca o anumita fapta nu poate fi grațiata sau amnistiata, limitezi…