Stiri pe aceeasi tema

- Poreclit ”Doctor Doom”, economistul Nouriel Roubini, cel care a prezis criza financiara din 2007-2008, revine cu un nou avertisment, potrivit Bloomberg. Acesta spune ca ”este o perioada inspaimantatoare pentru economia globala”. Roubini avertizeaza ca ”razboiul rece” dintre SUA și China și o creștere…

- UE ar trebui sa amplifice vocea celor care apara drepturile și libertațile și sa ii implice mai mult in activitatea sa de protejare a statului de drept Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat UE sa adopte o abordare mai cuprinzatoare și mai proactiva in fața inmulțirii cazurilor de…

- Poate ca Xi Jinping îsi va da acordul, în weekendul viitor, pentru noi masuri de scadere a dezechilibrului comercial al Chinei în relatia cu SUA, dându-i lui Donald Trump o modalitate onorabila de a pune capat razboiului lui comercial, scrie The Guardian citat de Rador.Dar…

- Chiar daca nu are în program nicio întâlnire cu Donald Trump, calatoria vicepremierului și ministrului de interne Matteo Salvini la Washington nu trebuie subestimata. Calatoria se afla pe ordinea de zi de ceva timp, însa Salvini a vrut sa aștepte rezultatele alegerilor europene…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a lansat critici fata de regulamentele UE cu privire la fuziuni, sustinând ca acestea nu reusesc sa ia în considerare dominatia din ce în ce mai mare a Chinei si submineaza eforturile companiilor europene de a concura pe scena mondiala. Într-un…

- Djukanovic, pro-european, este politicianul cu cea mai mare vechime din Muntenegru si a contribuit la aderarea tarii la NATO, in 2017. In prezent, el depune eforturi pentru succesul candidaturii muntenegrene la UE, in ciuda opozitiei Rusiei, remarca Reuters.Presedintele a explicat ca mijloacele…

- In anul 2017, in Italia, 5.058.000 (8,4%) de oameni traiau in saracie absoluta. Condițiile minorilor raman critice: 12,1% dintre aceștia fiind intr-o stare de saracie absoluta. Intre 2016 și 2017, saracia sau excluziunea sociala a scazut in in Europa, insa continua sa afecteze 22,4% din populație (113…