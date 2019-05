Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, care efectueaza o vizita oficiala la Sofia, a declarat în cadrul unei întâlniri cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, ca sustine aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. Potrivit oaspetelui bavarez, în cadrul UE, Bulgaria…

- Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa, transmite BTA. Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare. Autoritatile romane si bulgare lucreaza la acest caz din data de 5 aprilie. O mare cantitate…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier incepe joi o vizita de doua zile in Bulgaria, iar intr-un interviu acordat in prealabil unui cotidian bulgar, a cerut autoritatilor de la Sofia sa isi sporeasca eforturile pentru combaterea coruptiei si promovarea statului de drept. Steinmeier a declarat…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a vorbit, la Adevarul Live, despre conflictul juridic cu presedintele Iohannis privind numirea sefului Marelui Stat Major al Armatei. „Din lipsa dialogului pe care n-am putut sa-l am cu presedintele Romaniei am ajuns in aceasta situatie. Nu am contestat acest decret…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a adresat un apel liderilor partidelor de dreapta din Bulgaria, de a se prezenta împreuna la alegerile europene din mai, scrie Novinite citat de Rador. "Doar daca ne unim vom putea evita diviziunea voturilor, care va fi…

- România a facut o figura urâta atât Bulgariei, cât si ei însisi. Anul trecut, a demis-o pe procuroarea-sefa de la DNA, Laura Kövesi, pentru a scapa de ambitia nemiloasa a acesteia de a vâna "capetele" corupte, iar acum, ea s-a întors ca favorita…

- "Sunt convins". Astfel, vicepresedintele GERB, Tvetan Tvetanov, a raspuns postului de televiziune bTv la întrebarea daca Rusia va încerca sa intervina în alegerile de anul acesta din Bulgaria. "Sunt convins", pentru ca vad ce se întâmpla în state…

- Un locotenent-colonel venezuelean a dat un interviu anonim postului de radio spaniol Cadena SER. El subliniaza gradul de nemulțumire al fortelor armate cu privire la președintele Maduro, noteaza Courrier International, citat de Rador."Eu cred ca armata va sfârsi prin a le întoarce…