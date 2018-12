Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, presedintele ales de extrema dreapta al Braziliei, a afirmat ca 'este insuportabil sa traiesti in unele zone din Franta' din cauza migrantilor si a reiterat ca intentioneaza sa retraga Brazilia din Pactul international al ONU privind migratia, informeaza miercuri AFP. 'Toata…

- Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015 si 2016, a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior si va rata ultimele doua meciuri ale Romaniei la Campionatul European de handbal feminin din Franta – EHF EURO 2018. ”Din pacate, diagnosticul Cristinei a fost confirmat: ligament…

- Fostul presedinte al Poloniei Lech Walesa trebuie sa-i ceara scuze liderului partidului aflat la putere Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, pentru postarea de comentarii defaimatoare pe Facebook in 2016. Decizia a fost luata de un tribunal polonez din Gdansk, transmite dpa international.

- Traian Basescu lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul presedinte sustine ca liderul PSD a trucat licitatia pentru achizitia de corvete, in valoare de 1,6 miliarde de dolari, pentru a-i scoate castigatori pe olandezii de la Damen. Potrivit lui Basescu, contractul ar…

- O fotografie in care Emmanuel Macron apare in cursul vizitei in Saint-Martin, in care un tanar face un gest obscen cu degetul mijlociu provoaca un scandal in Franta, unde Christophe Castaner a denuntat un ”gest idiot” si a apreciat ca tara merita mai mult decat aceasta polemica, in urma ”indignarii”…

- O poveste de iubire intre doi studenti de la Iasi s-a terminat cu dosar penal deschis de procurorii de la Crima Organizata. Ca sa gasesca dovezi despre infidelitatile iubitei, tanarul gelos i-a accesat contul de pe o retea de socializare. Furioasa, fata l-a reclamat pentru infractiuni informatice....