- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a promis toleranta zero impotriva traficului de droguri din tara sa, insa un incident nefericit petrecut inainte de summitul G20 il va face sa nu mai aiba incredere nici in propria echipa.

- Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe in orasul nipon la summitul celor 20 de tari cele mai industrializate din lume, care va incepe vineri. 'La fel ca voi, urmaresc cu mare ingrijorare problema actiunilor presedintelui brazilian (privind defrisarea) si, daca se va ivi oportunitatea, voi profita…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a demis joi al treilea membru al guvernului sau de la instalarea in functie in ianuarie, dupa o succesiune de polemici intre militari si dreapta ultraconservatoare, transmite AFP. Generalul in rezerva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministru la secretariatul…

- Zeci de mii de elevi și de profesori protesteaza în Brazilia împotriva taierilor bugetare dramatice din domeniul educației, o masura luata de administrația președintelui Bolsonaro, iar aceste mișcari de strada reprezinta primele acțiuni colective de acest fel de la preluarea președenției…

- Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, a acceptat sa fie audiat luna viitoare in Comisia de Informatii a Senatului de la Washington, in cadrul unei anchete privind ingerintele electorale ruse, informeaza cotidianul The Guardian.

- Flavio Bolsonaro (38 de ani), care este senator si pana anul trecut a fost deputat, ar fi declarat salarii generoase pentru personalul sau parlamentar, din care insa ar fi primit inapoi circa 80%.Impreuna cu el este anchetat si fostul sau sofer Fabricio Queiroz, caruia anchetatorii i-au…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat ca Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei va avea loc la Rio de Janeiro incepand din 2020, si nu la Sao Paulo, care a gazduit aceasta cursa incepand din 1990, informeaza AFP. "Un nou autodrom va fi construit, lucrarile vor dura intre sase…

