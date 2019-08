Preşedintele Braziliei, gata să discute cu toată lumea, exceptând "dragul nostru Macron" Bolsonaro a estimat de asemenea ca Europa "nu are de dat lectii" Braziliei asupra mediului, in conditiile in care el este de o saptamana sub o puternica presiune internationala din cauza incendiilor care distrug ample regiuni ale celei mai mari paduri tropicale din lume.



Bolsonaro a anuntat jurnalisti la Brasilia ca ar urma sa discute la telefon in cursul zilei cu Angela Merkel, cancelarul federal german. El a adaugat ca a observat la ea dorinta de a "reveni la normalitate", dupa schimburi destul de vehemente atunci cand Germania si-a suspendat la inceputul lui august o parte din subventiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

