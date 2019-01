Preşedintele Braziliei facilitează prin decret deţinerea de arme de foc Presedintele de extrema dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a semnat marti un decret care imblanzeste regulile pentru detinerea de arme de foc, o promisiune-cheie pe care a facut-o in timpul campaniei sale electorale, menita sa combata criminalitatea, informeaza AFP.



"Pentru a asigura dreptul la legitima aparare, eu, in calitate de presedinte, voi folosi aceasta arma", a declarat seful statului brazilian, referindu-se la stiloul cu care a semnat decretul, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidential din Planalto, in capitala Brasilia.



O sursa ministeriala a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari americani democrati si-au aratat miercuri consternarea ca secretarul de stat american, Mike Pompeo, l-a laudat pe noul presedinte de extrema dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, afirmand ca el ar fi trebuit sa discute de dosarul drepturilor omului, relateaza AFP. Mike Pompeo a efectuat…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a criticat miercuri Pactul mondial pentru migratii, in timp ce mai multe media anuntau ca Brazilia s-a retras deja din acord, asa cum a promis noul guvern inainte de a-si prelua functiile, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Media braziliene au anuntat…

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, premierul israelian Benjamr­n Nethanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au decis 'sa mearga inainte (...) in procesul de decizie pentru deschiderea de ambasade la Tegucigalpa si Ierusalim', arata un comunicat al Departamentului de Stat…

- Noul președinte de extrema al Braziliei a spus ca va dori sa slabeasca legile privind armele. Jair Bolsonaro, care va prelua mandatul pe 1 ianuarie, a folosit angajamentul drept o parte importanta a campaniei...

- Jair Bolsonaro, care va incepe la 1 ianuarie un mandat de patru ani ca presedinte al Braziliei, a anuntat sambata ca intentioneaza sa propuna aprobarii o lege pentru "a garanta" portul de arme cetatenilor cu un caier juridic curat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Prin lege intelegem sa garantam…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va fi reprezentantul tarii sale la ceremonia de investire a presedintelui Jair Bolsonaro, la 1 ianuarie, la Brasilia, a anuntat luni Casa Alba, noteaza AFP preluata de Agerpres. In cadrul delegatiei conduse de Mike Pompeo se vor afla, de asemenea, Mark…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va fi reprezentantul tarii sale la ceremonia de investire a presedintelui Jair Bolsonaro, la 1 ianuarie, la Brasilia, a anuntat luni Casa Alba, noteaza AFP. In cadrul delegatiei conduse de Mike Pompeo se vor afla, de asemenea, Mark Green, directorul Agentiei…

- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro considera liberalizarea detinerii armelor una dintre prioritatile programului sau de guverneare.In plus, acesta planifica sa modifice legea in vigoare privind armele si detinerea lor, pana la sfarsitul acestui an.