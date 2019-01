Stiri pe aceeasi tema

Franta vrea sa mentina echilibrul aliantei dintre producatorii auto Renault si Nissan Motor, dupa ce Carlos Ghosn a fost arestat in Japonia, a declarat presedintele Emmanuel Macron, transmit AFP si Jiji, potrivit agerpres.ro.

Inchiderea partiala a serviciilor federale americane timp de peste o luna a costat economia SUA 11 miliarde de dolari, dintre care 3 miliarde de dolari nu vor putea fi recuperate, informeaza luni serviciile bugetare ale Congresului (CBO), relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost operat "cu succes" luni la Sao Paulo, chirurgii inlaturand cu succes punga de colostomie instalata dupa atentatul cu arma alba caruia i-a cazut victima in septembrie, a indicat presedintia, citata de AFP. "Operatia presedintelui Jair Bolsonaro…

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu va inregistra observatori oficiali din partea Federatiei Ruse pentru alegerile prezidentiale ce vor avea loc la 31 martie, pentru ca Rusia "este un stat agresor", a declarat seful diplomatiei ucrainene, Pavlo Klimkin, informeaza luni EFE, potrivit agerpres.ro.

Protestatarul Cristian Mihai Dide a fost declarat inapt de catre Jandarmeria Capitalei la evaluarea psihologica pentru un post de muncitor necalificat, anunțul fiind facut chiar de catre manifestant.

Presedinele brazilian Jair Bolsonaro s-a internat duminica la un spital de la Sao Paulo, in vederea unor examene medicale, pentru a i se retrage un dispozitiv intestinal instalat in abdomen in urma atacului cu cutitul a carui victima a fost in septembrie, in campania electorala prezidentiala, relateaza…

"Eu am depus aceasta candidatura la invitația și la insistența, inclusiv publica, a domnului președinte Orban și nu am avut intre timp niciun fel de discuții pe aceasta. El m-a invitat și a facut acest lucru public. Lucrurile nu sunt atat de complicate. Și alți colegi și-au exprimat dorința sa candidez.…

Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…