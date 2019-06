Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat joi scuze, in conformitate cu un ordin al justitiei, pentru ca i-a spus unei deputate ca ea "nu merita" sa fie violata, informeaza vineri AFP. "In aplicarea ordinului judiciar, cer public scuze pentru cuvintele mele adresate deputatei federale Maria…

- Mai multe mii de persoane au inceput sa se adune in dupa-amiaza zilei de joi in Sao Paulo si Rio de Janeiro, cele mai mari orase ale Braziliei.In Sao Paulo, manifestantii au desfasurat o imensa pancarta bleu, de circa 100 de metri, avand drept mesaj "Brazilia pentru educatie". In Brasilia,…

- Moby s-a distantat de afirmatiile sale facute in urma cu cateva zile, potrivit carora ar fi avut o relatie cu actrita Natalie Portman, prin intermediul unui mesaj publicat sambata pe Instagram in care muzicianul a prezentat scuze oficiale actritei americane, informeaza DPA. "Dupa ce a trecut un anumit…

- Presedintia siriana a anuntat marti ca Instagram i-a blocat contul, la o saptamana dupa ce reteaua sociala a inchis conturile mai multor comandanti ai Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Iranului, din cauza sanctiunilor americane, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Presedintia siriana…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, il acuza pe Ludovic Orban de dezinformare pe tema directivei privind dublul stardard al produselor. Badalau afirma ca Guvernul roman a reusit sa promoveze modificari care vor contribui la informarea corecta a consumatorilor."Regret faptul ca Președintele…

- Dupa criticile primite saptamâna trecuta, Muzeul American de Istorie Naturala a anunțat ca nu va mai gazdui gala de celebrare a președintelui de dreapta al Braziliei, potrivit The Guardian. Planurile de a organiza un eveniment în onoarea președintelui Braziliei au fost anulate dupa…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, si presedintele USR, Dan Barna, au prezentat joi oferta Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare, printre obiective numarandu-se crearea unui mecanism aplicabil in toate statele membre de monitorizare a derapajelor fata de statul de drept, dupa modelul…

- Incidentul a avut loc la jumatatea lunii martie, la Liceul Tehnologic „Vladeasa” din Huedin. Un baiat de doar 7 ani, în timp ce se afla la ora de sport, a fost lovit de profesorul sau. Surse spun ca dascalul s-ar fi enervat fiindca micuțul nu facea corect exercițiile pe care le…