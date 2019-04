Stiri pe aceeasi tema

- Dupa criticile primite saptamâna trecuta, Muzeul American de Istorie Naturala a anunțat ca nu va mai gazdui gala de celebrare a președintelui de dreapta al Braziliei, potrivit The Guardian. Planurile de a organiza un eveniment în onoarea președintelui Braziliei au fost anulate dupa…

- Aflat in vizita oficiala in Israel, presedintele de extrema dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a afirmat marti, imediat dupa ce a vizitat Muzeul Holocaustului din Ierusalim, ca "nu exista nicio indoiala" asupra faptului ca nazismul este o miscare de stanga, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres.…

- Dupa ce Donald Trump a afirmat, marti, la Casa Alba, ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, guvernul german a reactionat astazi la sugestia președintelui american afirmand ca aderarea unor noi state la Alianta Nord-Atlantica este rezervata exclusiv tarilor europene. Maria Adebahr, purtatoarea…

- Un convoi de camioane care transporta uraniu a fost atacat marți pe o autostrada din statul Rio de Janeiro de catre o banda de traficanți de droguri. Membrii acesteia au deschis focul asupra convoiului, conform ziarul O'Globo, citat de The Guardian.A urmat un schimb de focuri cu polițiștii…

- Aproximativ 1,8 tone de cocaina au fost descoperite la Santos, in sud-estul Braziliei, cel mai mare port din America Latina, intr-un container cu lamai ce aveau ca destinatie Spania, au anuntat luni serviciile vamale, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul Albert Einstein din Sao Paolo, unde a fost internat timp de 17 zile, si a revenit in capitala tarii, Brasilia, relateaza AFP. Bolsonaro, care si-a inceput mandatul la 1 ianuarie, a fost operat la 28 ianuarie pentru o reconstructie…

- O alerta a fost lansata duminica la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, cu privire la riscul unei ruperi iminente a unui al doilea baraj minier, in urma catastrofei care s-a soldat cu cel putin 37 de morti si aproximativ 300 de persoane date disparute vineri, relateaza AFP.

- Președintele Bolsonaro a ajuns duminica la spitalul Sao Paolo, unde va fi operat luni pentru scoaterea sacului pentru colostomie pe care o poarta de la atacul din septembrie, relateaza AFP. Liderul de extrema-dreapta a ajuns la Spitalul Albert Einstein în jurul orei 12.40 GMT însolțit…