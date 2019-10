Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea electorala boliviana a incheiat vineri numararea voturilor si l-a declarat oficial drept castigator al alegerilor prezidentiale de duminica pe actualul sef al statului, Evo Morales, a carui realegere este contestata de opozitie si de o parte a comunitatii internationale, informeaza AFP si…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Principalul adversar al presedintelui bolivian Evo Morales, Carlos Mesa, a denuntat luni seara "o frauda" si a anuntat ca nu recunoaste ultimele rezultate provizorii ale scrutinului care il dau invingator din primul tur pe actual sef al statului, informeaza marti AFP. "Nu vom recunoaste aceste rezultate…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…

- Calin Popescu Tariceanu considera ca e nevoie de un Congres în ALDE, în urma ieșirii partidului de la guvernare. El susține ca membrii ALDE trebuie sa știe ca „exista viața și dupa ruperea alianței cu PSD și dupa alegerile prezidențiale”, relateaza Mediafax.„Astazi…

- Presedintele Boliviei, Evo Morales, s-a ratacit aproape o ora in jungla in timp ce ii insotea pe pompierii care se luptau cu un incendiu de padure, a povestit el joi, transmite AFP. "Am avut o mica aventura miercuri noaptea. Ne-am pierdut aproape o ora, dar cu ajutorul soldatilor, am putut gasi drumul…