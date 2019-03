Stiri pe aceeasi tema

- Belarusii se opun ferm unei unificari cu Rusia, a dat asigurari presedintele Aleksandr Lukasenko, pe fondul speculatiilor in jurul intentiilor Kremlinului vizand o mai mare integrare intre cei doi aliati, transmite AFP. Potrivit lui Lukasenko, aflat la putere din 1994 in fosta republica sovietica, '98%…

- Kremlinul s-a aratat increzator, luni, cu privire la consecintele pe care le va avea arestarea directorului american al unuia dintre principalele fonduri de investitii in Rusia si a mai multor asociati ai sai, insistand ca aceasta nu ar trebui sa afecteze mediul de afaceri. "Urmarim indeaproape…

- Președintele Belarusului spune ca țara sa este gata sa se uneasca cu vechiul sau aliat, Rusia, provocând noi îngrijorari celor care se tem ca puterea de la Moscova vrea sa absoarba toți dictatorii est europeni.Potrivit Newsweek, care citeaza Moscow Times, președintele Alexandr Lukașenko,…

- Administratia rusa a acuzat Alianta Nord-Atlantica ca are propria responsabilitate pentru încalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare prin instalarea sistemelor balistice americane în România si Polonia.

- Finalul anului aduce un escaladare a tensiunilor dintre Rusia și Statele Unite, mai ales dupa ce serviciile secrete ale Kremlinului au facut în urma cu câteva zile o mișcare surprinzatoare și dura împotriva americanilor.

- Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) a devenit ''principalul actor politic'' in Rusia, lucru care s-ar putea intoarce impotriva Kremlinului, apreciaza Lev Ponomarev, in varsta de 77 de ani, unul din militantii pentru drepturile omului cei mai cunoscuti in Rusia, iesit recent…

- Ca un adevarat Mos Craciun, seful statului belarus, Aleksandr Lukasenko nu a venit cu mana goala in vizita la omologful sau rus, Vladimir Putin, ci cu patru saci de cadouri. Interesant este ca in saci erau cartofi din gradina proprie a liderului de la Minsk pentru pentru liderul de la Kremlin.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko a convocat o sedinta cu toata conducerea tarii unde a fost discutata presiunea Moscovei asupra Minskului in ceea ce priveste absorbtia fostei Republici Sovietice.