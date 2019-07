Stiri pe aceeasi tema

- Antoine Griezmann (28 de ani, atacant) și-a anunțat in mod oficial plecarea de la Atletico Madrid, in urma cu trei saptamani, iar acum francezul a declarat ca este foarte sigur cu privire la viitorul sau. Griezmann nu a dat foarte multe detalii despre clubul la care va evolua, insa Barcelona ramane…

- Ce parea ca si facut, transferul lui Antoine Griezmann (28 de ani) la Barcelona, acum are sanse aproape zero sa se concretizeze. Din informatiile aparute in Marca, presedintele Josep Maria Bartomeu a decis ca echipa nu are nevoie de un fotbalist precum Grizmann, iar mutarea nu este o prioritate,…

- Desi presa catalana a scris marti ca Ernesto Valverde va fi demis de la FC Barcelona, tehnicianul a fost confirmat in functie de presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, relateaza News.ro.Citește și: Finala Ligii Europa se joaca astazi intre Chelsea si Arsenal de la ora 22:00 Bartomeu…

- Presedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, l-a confirmat, sambata, pe Ernesto Valverde la conducerea tehnica a echipei catalane, dupa infrangerea din finala Cupei Spaniei, potrivit news.ro"Am spus intotdeauna, Ernesto are un contract pentru anul viitor. El este antrenorul. In aceasta…

- Campionul mondial Antoine Griemann (28 de ani) a anunțat ca nu va mai continua la Atletico Madrid din sezonul urmator. Griezmann a facut anunțul printr-un clip postat pe Twitter. Francezul va semna cel mai probabil cu Barcelona, formația care l-a curtat intens in ultimele ferestre de transferuri. Catalanii…

- Sosit la Atletico Madrid in 2014, campionul mondial francez Antoine Griezmann a anuntat, marti, ca va parasi gruparea madrilena la finalul sezonului, potrivit news.ro. Desi a tinut secret motivul plecarii, presa a aflat ca francezul a primit o oferta de nerefuzat de la FC Barcelona.Citește…

- Leo Messi va juca pana la 45 de ani, crede președintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu. Argentinianul de 31 are contract cu gruparea blaugrana pana in 2021, dar șefii catalanilor au demarat deja tratativele pentru a-i oferi o noua ințelegere superstarului care a reușit un nou sezon de excepție. "Nu…

- Presedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, este in favoarea unei modificari a Ligii Campionilor la fotbal care sa permita mai multe meciuri intre echipele de top, relateaza Reuters. UEFA a organizat o masa rotunda cu reprezentantii cluburilor in luna martie, pentru a discuta viitorul…