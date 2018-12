Presedintele Bancii Centrale Europene: Raspandirea ideologiei iliberale ameninta euro

Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, a avertizat, sambata, ca raspandirea ideologiei iliberale ameninta euro, dar este o iluzie ca renuntarea la euro ar oferi o ruta mai usoara.



Oficialul Bancii Europene a mai avertizat ca o uniune monetara realizata doar pe jumatate ar putea fi in pericol in cazul urmatoarei crizei. In acest context, el a sustinut ca este nevoie de schimbari in ceea ce priveste modul in care opreaza blocul euro.



"Fascinatia legata de reglementarile si regimurile iliberale se raspandeste; vedem pasi mici facuti inapoi in istorie. Numai…