Președintele ASOS, Brian McBride, vine pentru prima dată în România la GPeC SUMMIT GPeC SUMMIT, cel mai important eveniment de eCommerce și Marketing Online din Europa de Est, anunța venirea, pentru prima data în România, a lui Brian McBride, Chairman ASOS, cel mai mare retailer online de fashion. Urmatoarea ediție a GPeC SUMMIT va avea loc la București pe 29-30-31 mai. Brian și-a început cariera la Xerox, iar mai apoi a lucrat în cadrul IBM și Dell, urmând sa devina Managing Director al T-Mobile UK. În 2006, a devenit CEO-ul Amazon UK, funcție pentru care a trecut prin 12 interviuri, ultimul cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon. Dupa… Citeste articolul mai departe pe agora.ro…

Sursa articol si foto: agora.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai ministerelor si agentiilor din Romania, ai Cabinetului viceprim-ministrului pentru implementarea Parteneriatelor Strategice, precum si reprezentanti ai Departamentului de Stat si Ambasadei Statelor Unite ale Americii au discutat vineri la Bucuresti, la reuniunea Intermediara a Parteneriatului…

- "MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror actiuni care ameninta securitatea colectiva si dreptul international", informeaza un mesaj al ministerului transmis AGERPRES.Vineri, Ministerul de Externe al Rusiei a convocat ambasadori si alti reprezentanti diplomatici ai tarilor care…

- Producatorul francez Renault, care deține constructorul auto romanesc Dacia, discuta o posibila fuziune cu Nissan, partenerul sau de alianța de 20 de ani, insa negocierile sunt complicate de o structura de acționariat complexa, scrie Bloomberg . O combinare a Renault, Nissan și Mitsubishi ar crea un…

- Corneliu Miron: Iesenii sunt interesati de un zambet ”a la Holllywood”, iar noi ne mandrim ca ii ajutam in acest sens. Sabina Ene: Cand vine vorba de igiena orala, Romania este una din tarile cu o educatie deficitara . Ce ar trebui sa facem pentru a nu mai ajunge la dentist doar cand durerile ne coplesesc,…

- Un cetațean bulgar s-a ales cu un dosar penal dupa ce a provocat un incident la bordul unei aeronave cu destinația București. Tanarul a devenit agresiv cu personalul navigant, iar pilotul și copilotul avionului au depus plangere impotriva acestuia. Un cetațean bulgar, in varsta de 28 de ani, a provocat…

- Ambasada Rusiei la București a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomați ruși, se afirma într-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentanței diplomatice. "În legatura cu numeroasele întrebari…

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, „manifestarea nebuniei politice colective”, arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra transmis…

- Decizia României de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti, luata în contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal în Marea Britanie, nu s-a lasat fara reactii din partea Ambasadei Federatiei Ruse la

- Decizia Romaniei de a expulza un diplomat al Federatiei Ruse la Bucuresti - luata in contextul atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie - este, probabil, "manifestarea nebuniei politice colective", arata un mesaj al misiunii diplomatice a Rusiei in tara noastra transmis…

- Legendara trupa americana de hardcore/punk, Dead Kennedys, canta in premiera la Bucuresti pe 3 iulie in Club Fabrica! Primele 50 de bilete costa doar 75 de lei si se gasesc pe www.iabilet.ro, in magazinele Fanco si in reteaua www.iabilet.ro/retea Formata in San Francisco, California in 1978, trupa a…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Secretarul de stat în MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, vrea sa fie interzisa promovarea în public a tigarilor electronice. ”Noaptea trecuta, pasajul Universitatii (din Bucuresti - n.r.) era fara reclamele la tutun…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova, pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite Noi.md, citind un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- Rusia ii convoaca miercuri pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau de vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii…

- "Activitatea, care se va desfasura in perioada 12-14 martie, reprezinta o oportunitate pentru armonizarea pozitiilor nationale ale statelor membre ale formatului B9 pe subiectele ce se vor regasi pe agenda Summitului NATO din iulie 2018, in special pe consolidarea posturii NATO de descurajare si…

- Cel de-al 44-lea presedinte al SUA (2009 - 2017) si fosta prima doamna ar putea produce "o serie de emisiuni de impact" si ar putea sa furnizeze continut exclusiv la nivel global, potrivit publicatiei americane The New York Times. Emisiunile vor avea ca subiect principal, printre altele, povesti care…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Sunt 429 de romani care studiaza la Universitatea din Manchester, o cifra exacta aflata chiar de la ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell. Dupa ce i-a cunoscut pe studenti, diplomatul a fost prezent si la intalnirea cu restul membrilor comunitatii romanesti din nordul Angliei.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- La invitația Guvernului Romaniei, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, profesorul de economie Jeffrey Sachs va participa la Conferința dezvoltare durabila și creștere economica, eveniment organizat in data de 8 martie, cu participarea mai multor experți din domeniul economiei, reprezentanți…

- Narcoffee Roasters, reteaua de cafenele de specialitate fondata de catre antreprenorii clujeni Marcelus Suciu si Dan Isai, fondatorul Salad Box, a inregistrat afaceri de 3 milioane de lei in primul an de la lansare pe piata, prima unitate fiind inaugurata la inceputul anului trecut, in Cluj-Napoca.…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Focuri de arma sâmbata dimineata în Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini înmatriculate în Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor.

- Angajatorii din 12 tari situate in Spatiul Economic European (SEE) ofera lucratorilor romani, prin reteaua Eures, 1.317 de locuri de munca, cele mai multe fiind in Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, în Germania există 700…

- "Fiecare dintre noi va fi intr-o zi pacientul unui spital", spune Profesorul Didier Pittet, Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului "Clean care is safer care", campanie care salveaza anual intre 5 și 8 milioane de vieți in intreaga lume. "Let's the campaign be active in Romania",…

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru politica privind Coreea de Nord, Joseph Yun, si-a anuntat intentia de a iesi la pensie din motive personale. Anuntul intervine intr-un moment in care au fost primite semnale din partea Phenianului ca ar fi dispus sa discute cu Washingtonul,…

- Daca un antreprenor nu face diferenta intre rolul de proprietar si rolul de CEO, compania in care este implicat este pe un drum gresit. Directorul General (CEO) este un angajat cu functie de decizie care primeste salariu, in timp ce proprietarul are un rol decizional si ia dividende. CEO-ul…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Cea de-a sasea editie a festivalului Jazz in Church va avea loc intre 19 si 22 aprilie, la Biserica Lutherana din Bucuresti, unde vor concerta artisti din zece tari, scrie NEWS.RO.Citeste si: Fostul sef al ANI iese la ATAC, dupa ce a fost condamnat: 'Judecatorul s-a ANTEPRONUNTAT...' O…

- Portrete ale lui Barack si Michelle Obama, realizate de Kehinde Wiley si Amy Sherald, au fost inaugurate luni la National Portrait Gallery. Fostul presedinte american l-a ales pe Kehinde Wiley, faimos pentru portretele afro-americane pe care le-a realizat intr-o cariera de aproximativ doua decenii,…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioara (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universitati americane si din lume ar vrea o America normala, nu una imperiala, dominatoare, agresiva si „protejand” mafiotic, contra taxe impuse, toata planeta…

- Sebastian Stan, romanul care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua ediții a American Independent Film Festival, festival ce va avea loc intre 27 aprilie și 3 mai, la Cinema PRO și Cinema Muzeul Țaranului din București! Actorul american de origine romana, Sebastian Stan,…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a cucerit Hollywood-ul, este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care se va desfasura intre 27 aprilie si 3 mai, la Cinema PRO si Cinema Muzeul Taranului din Bucuresti, scrie NEWS.RO . Citeste si: UDMR,…

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director român. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert în managementul hotelier, care este stabilit în Statele Unite înca din 2002. Înainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Noel Francisco, reprezentant al Departamentului de Justitie, a precizat in fata Curtii ca "timpul este esential", cerand o decizie inainte de luna iunie.Potrivit expertilor juridici, luarea unei decizii in acest caz ar putea sa dureze si un an, daca instanta va refuza sa analizeze cauza…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marți, 16 ianuarie, la cea de-a saptea runda a Dialogului strategic structurat Romania – Polonia. Reuniunea a avut loc la Varsovia, iar delegatia condusa de Mircea Dusa a fost insotita de…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Este doliu in baschetul romanesc. A murit Lonciu Davidescu. FR de Baschet a anunțat trecerea in neființa a celui care a fost profesor și antrenor. Nascut in 1931, in Bacau, Lonciu Davidescu s-a mutat la numai 14 ani in București, impreuna cu parinții, imediat dupa incetarea celui de-al doilea…

- Pentru sarbatorirea Zilei Culturii Naționale, Institutul Cultural Roman gazduiește, intre 12 și 19 ianuarie 2018, in Sala Mare din Aleea Alexandru nr. 38, o expoziție de fotografie care cuprinde imagini arhitectonice din zona rurala și urbana, realizate de artistul vizual Bogdan Gheorghe Iorga. Vernisajul…