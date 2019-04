Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile trebuie sa se decida asupra modului de crestere a porcului in Romania, fie in sistem industrial, fie in gospodarii, intrucat cele doua sisteme nu au cum sa supravietuiasca impreuna in contextul evolutiei pestei porcine africane pe teritoriul tarii, considera reprezentantii Asociatiei…

- Primul metru de autostrada a costat 4.500 de euro și ar urma sa fie „inaugurat” pe 15 martie, la ora 15. De asemenea, omul de afaceri, patronul unui lanț de restaurante fast-food, a anunțat ca tot pe 15 martie va intrerupe activitatea in toate restaurantele sale, timp de 15 minute, pentru a le atrage…

- De luni de zile locuitorii comunei argesene Dambovicioara se confrunta cu o mare problema: turme de mistreti vin in miezul zilei in centrul comunei, pe strazi si intra in gospodarii, producand mari pagube. Zeci de gospodarii au fost afectate pana acum.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, vorbind despre Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) ca ar trebui sa comunice direct Comisia Europeana si autoritatile romane. ”Nu poti sa iti culegi informatii numai din presa, din diverse alte surse”, a declarat Melescanu,…

- Romania poate intra, in scenariul optimist, in numai patru ani in anticamera euro, unde va trebui sa stam doi ani ca sa putem adopta euro. Autoritatile au stabilit o serie de obiective si de repere pentru un plan de actiune in acest sens.

- Conducerea Primariei Vaslui a atras atentia cu privire la cresterea artificiala a populatiei, data de numarul mare de cetateni din Republica Moldova care obtin documente de identitate. Primarul de Vaslui, Vasile Paval, a declarat ca municipiul resedinta are, potrivit datelor oficiale, o populatie de…

- Un om din Oradea, care avea 9 identitați false și era dat in urmarire internaționala pentru furt in Italia, a fost reținut de polițiștii din Timiș pentru 24 de ore, dupa o decizie a Curții de Apel Timișoara. Barbatul se afla acum in arestul Poliției Timiș, iar oamenii legii vor demara procedurile pentru…