- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani, anunța Administrația Prezidențiala.

- La 25 de ani de la infiintare, Autoritatea Aeronautica Romana Civila a primit una dintre cele mai inalte distinctii oferite de statul roman: Ordinul "Virtutea Aeronautica", in grad de Cavaler.

- Presedintele Klaus Iohannis cheama Guvernul la consultari pe tema rectificarii bugetare. Astfel, Iohannis asteapta Guvernul la consultari joi la ora 11:00, anunta Administratia Prezidentiala. Conform programului premierului Viorica Dancila, joi seful Executivului ar trebui sa fie…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste, marti, in sedinta, pe ordinea de zi fiind inscrisa analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018. Preşedintele Klaus Iohannis a decis pe 24 august convocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de decorare a Autoritatii Aeronautice Civile Romane, a anuntat Administratia Prezidentiala. Cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infiintare, in semn de "apreciere a profesionalismului cu care a asigurat securitatea aeronautica civila,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca inovatia in domeniul constructiilor este una deosebit de importanta pentru Romania, in contextul in care tara noastra are cele mai mici locuinte din Uniunea Europeana. "Inovatia in domeniul constructiilor este una deosebit de importanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a informat Administratia Prezidentiala prin intermediul unui comunicat de presa. Pe 20 iunie, deputatii au adoptat proiectul de lege…