Presedintele Asociatiei Comunelor din Caras-Severin: Sustinem guvernul Tudose

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din România, a vorbit pe marginea actualei crize politice din rândul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului României.…

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din Romania, a dialogat cu Reper 24 pe marginea actualei crize politice din randul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului Romaniei. Conflictul…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana premier", spunea vineri Liviu Dragnea. Un mesaj dur pentru Mihai Tudose, care prevesteste un destin asemanator cu al lui Sorin Grindeanu. Si atunci se naste intrebarea: unde pierde Liviu Dragnea, pe drum, premierii?

- Mihai Tudose e in razboi deschis cu Liviu Dragnea! Ruptura e totala intre premier și șeful PSD, despre care Tudose spune ca nu e ca Dragnea, care ”am taiat porci pe acolo și a carat sticle de vin” la cei din Servicii. Insa, Tudose risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu, adica sa fie demis in urma…

- Bogdan Chirieac considera ca in acest moment PSD-ul joaca de partea lui Liviu Dragnea. "Deocamdata la batalia de etapa, a fost o victorie clara a președintelui Liviu Dragnea. Nu știu cine va caștiga razboiul pana la urma, dar sa știți ca timpul, in mod paradoxal lucreaza in favoarea președintelui…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, social-democratul Marian Oprisan, a declarat, marti, ca liderul PSD Liviu Dragnea a luat mai multe decizii fara sa se consulte cu colegii de partid, dand ca exemplu desemnarea unor ministri si a presedintelui Curtii de Conturi. „Dragnea a condus PSD in toata…

- Despre acest subiect a vorbit jurnalistul Ionuț Cristache la interviurile DC News. "Mihai Tudose, la inceput, a vandut foarte bine, spre deosebire de Sorin Grindeanu care nu mișca audiența. Faceai cu minus. Era ceva... Sunt elemente politice pe care trebuie sa le bifezi. Acum sa ma ierte…

- In PSD se discuta foarte intens despre o schimbare a strcuturii guvernamentale. Unele ministere vor fi comasate, dar apar și ministere noi. Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau a explicat ca se ia foarte serios varianta se fie inființat Ministerul Fondurilor Europene, care instituție de…

- Ministerul Justitiei s-a aflat in centrul atentiei in anul 2017, propunerile de modificare a codurilor penale din mandatul lui Florin Iordache si modificarile aduse legilor Justitiei inaintate de Tudorel Toader declansand dezbateri aprinse in societatea civila si proteste de strada. Citește…

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- „Povestea asta de succes a Romaniei cu cea mai mare creștere din Europa nu s-a facut peste noapte, cu economia nu poți sa te duci sa dai cu toporul ca iși dai cu toporul in cap sau in picior. O sa ne imprumutam mai scump, adica o sa dam mai mulți bani la dobanzi, o sa avem ai puțini bani de investiții.…

- Victor Ponta și Sorin Grindeanu au explicat în emisiunea Income cum va arata economia României în 2018 și nu numai. „Povestea asta de succes a României cu cea mai mare creștere din Europa nu s-a facut peste noapte, cu economia nu poți sa te duci sa dai cu toporul…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu, intalnire in biroul lui Dragnea de la Parlament. La discuții participa și primarii de sector din Capitala. De altfel, primarul Capitalei s-a aflat, miercuri dimineața, și la Guvern, la o discuție cu premierul Mihai Tudose. Proiectul bugetului de stat pe 2018…

- Intrebat despre tensiunile din PSD, relatate de presa, Sorin Grindeanu a raspuns: "Am vazut si sa stiti ca am si primit foarte multe telefoane de la cunoscuti, de la prieteni care imi spuneau: ”Mai, parca am mai vazut filmul asta in urma cu cateva luni”". El a spus insa ca isi doreste sa nu…

- Deputatul Rovana Plumb, vicepresedinte al PSD, a declarat luni ca nu i se pare normal sa se dea o „serie întreaga de declaratii” din partea premierului Mihai Tudose care nu coincid de multe ori cu pozitii ale altor colegi de partid. „Întotdeauna sunt de partea…

- Deputatul PSD Adrian Solomon i-a transmis un avertisment, luni, liderului sau de partid, Liviu Dragnea: ”Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting…”, a comentat președintele comisiei de munca, el declarand ca nu va ieși sambata in strada. pentru ca are lucruri mai importante de facut. Pe de alta…

- "Intotdeauna sunt de partea PSD. (...) Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre", a afirmat Plumb, la Palatul Parlamentului. Intrebata daca…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, l-a criticat luni pe prim-ministrul Mihai Tudose pentru declaratiile facute, care „nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele”, spunand ca partidul va decide daca si actualul premier va avea soarta lui Sorin Grindeanu.

- NEWS ALERT Tudose e Grindeanu 2. PSD a decis sa il demita Legea bugetului este momentul in care guvernul Tudose poate fi demis. Iar parlamentarii PSD o vor face, anunța dcnews.ro. În cazul în care guvernul nu reușește sa treaca bugetul este obligat, moral, sa-și prezinte demisia. Nici…

- Legea Bugetului ajunge miercuri in Parlament și este votata in cursul celeilalte saptamani. Pentru moment nu s-a stabilit insa scenariul pentru picarea bugetului. Aici, sunt posibile trei variante: 1. PSD iși asuma public ca nu susține legea bugetului. In acest moment este posibil…

- Actualul premier Mihai Tudose il contrazice pe Liviu Dragnea in privința „statului paralel”, afirmand ca nu știe despre ce e vorba. In mod paradoxal, fostul premier Sorin Grindeanu, mazilit de Dragnea, il lauda acum pe șeful PSD pentru „determinare”.

- Inflatia de 4% si un curs al euro stabilit la 4,65 de lei sunt adevarate lovituri pentru economia tarii. Acest lucru il spun specialistii care sunt de parere ca prognozele anuntate de guvernatorul BNR Mugur Isarescu se vor si implini.Avocatul Gheorghe Piperea a spus la Antena3 spune ca ratele…

- PNL va incepe saptamana viitoare demersurile pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva guvernului condus de Mihai Tudose, a anuntat miercuri presedintele PNL Ludovic Orban. "Vazand calamitatea produsa de guvernul de habarnisti condus de Terente (...) voi propune Biroului Executiv…

- Fostul premier Sorin Grindeanu considera ca Guvernul ar trebui sa comunice mai mult pe subiectul masurilor fiscale ce urmeaza a fi adoptate, precizand ca sunt masuri bune. "Nu pot în acest moment, fara a avea simulari în fața, sa va spun exact daca da sau nu…

- Bogdan Nicolae Stan, demis de la sefia ANAF de premierul Mihai Tudose, a fost numit prin vot secret de Parlament, in functia de consilier de conturi, pentru un mandat de noua ani. Votul a fost exprimat la pachet cu cel pentru numirea lui Sorin Grindeanu la sefia ANCOM.

- ”Nu pot in acest moment, fara a avea simulari in fata, sa va spun exact daca da sau nu (daca ar fi adoptat aceste masuri in cazul in care era inca premier - n.r.), dar sunt convins de urmatorul lucru: atat timp cat Mihai Tudose a luat aceasta hotarare, este o hotarare buna, e o hotarare care vine…

- "Le mulțumesc colegilor parlamentari pentru incredere. E un domeniu in care am activat, in care am terminat și facultatea și masterul. Sunt lucruri importante de facut. In primul rand, la ANCOM cred ca trebuie readuse lucrurile pe un fagaș normal, avand in vedere ca acolo sunt specialiști in adevaratul…

- Fostul premier preia sefia Autoritatii Nationale pentru Administarre si Reglementare in Comunicatii (AMCOM), dupa ce a primit, marti, unda verde din partea majoritatii alesilor neamului. Propus pentru conducerea Autoritatii chiar de catre succesorul sau la Palatul Victoria, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu…

- Plenul Parlamentului se va reuni marti, de la ora 13,00, in sedinta comuna, pe ordinea de zi figurand numirea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), propunerea transmisa Parlamentului de premierul Mihai Tudose fiind Sorin Grindeanu.Ordinea…

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- Daniel Funeriu, ministru al Educatiei in Guvernul Boc, in prezent pe un post diplomatic al UE in Republica Moldova, face o analiza sumbra a scenei politice. Potrivit lui Funeriu, PSD va conduce inca 20 de ani Romania, pentru ca stie ca lase "capcane" pentru opozanti, iar restul partidelor duc lipsa…

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat de ce si-a schimbat opinia despre Sorin Grindeanu, despre care, in luna iunie, spunea ca este ”manevrat de anumite forte”. ”Nu (mai este manevrat - n.r.). Acum a iesit. Poate vreodata va dori sa spuna. Mie nu mi-a spus, nici nu-l fortez. Daca va considera…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a primit, marti, aviz favorabil pentru a ocupa functia de presedinte al ANCOM de la Comisia economica, industrii si servicii din Senat si Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor. Fostul prim-ministru a fost avizat marti…

- Amintim ca ieri premierul Mihai Tudose a transmis Parlamentului propunerea sa privind sefia acestei institutii, nominalizandu-l pe Sorin Grindeanu. "In data de 20 octombrie 2017, domnul Adrian Dita si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a primit un cadou excepțional de la actualul prim-ministru Mihai Tudose, un post intr-o instituție de stat, iar salariul pe care ar urma sa-l primeasca este unul substanțial.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit la Antena 3 despre conflictul dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose, mai ales dupa ce Sorin Grindeanu a fost propus de catre prim-ministru la șefia ANCOM.

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost propus luni de catre premierul Mihai Tudose pentru a prelua presedintia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), dupa ce Adrian Dita si-a inaintat, vineri, demisia din functie, la numai cinci luni de la numirea in acest post…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a fost propus de actualul sef al Guvernului, Mihai Tudose, pentru sefia arbitrului telecom (ANCOM), potrivit unui document postat luni pe pagina sa de Facebook de presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor, Catalin Drula.

- Fostul premier Sorin Grindeanu este propus de prim-ministrul Mihai Tudose pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Propunerea va fi discutata in sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului de luni, dupa care…

- Senatorii si deputatii stabilesc, luni, data la care vor numi noul presedinte al Autoritatii de reglementare in telecomunicatii dupa ce fostul sef al ANCOM, Adrian Dita, a demisionat.Potrivit unor informatii obtinute de STIRIPESURSE, premierul Mihai Tudose l-ar viza pentru propunea pentru…

- Ford a demarat productia noului sau model EcoSport la uzina din Craiova. Un eveniment important pentru industria auto din Romania, la care au participat presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose. Presedintele chiar a urcat la volanul masinii si a facut un tur. „Testul a fost foarte bun.…