- Leonardo Badea a demisionat din functia de presedinte al ASF, pentru o poziție de viceguvernator la BNR. Atribuțiile, preluat de Doina Dascalu Leonardo Badea si-a depus demisia din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) incepand cu data de 11 octombrie 2019, au declarat…

- Leonardo Badea si-a depus demisia din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) incepand cu data de 11 octombrie 2019, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, reprezentanti ai institutiei. Demisia vine in contextul in care Leonardo Badea va ocupa din aceasta toamna pozitia…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia FTSE-Russell, comunicata in cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta.Decizia vine dupa o perioada de trei ani in care evoluția pieței de capital din Romania a ...

- Consiliul ASF a aprobat si publicat in cadrul sedintei de ieri, pe site-ul Autoritatii pentru consultare publica, timp de 20 de zile, un proiect care faciliteaza investitiile on-line: „Proiectul Regulamentului privind procedura de subscriere si rascumparare prin Internet a titlurilor de participare…

- „Drepturile consumatorilor de produse financiare nonbancare trebuie respectate!”, spune Leonardo Badea, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, intr-un interviu. Cum apreciați evoluția de ansamblu a pieței asigurarilor in acest an? Datele pe care le avem pana in prezent indica o creștere…

- Tariceanu a demisionat de la șefia Senatului in Biroul Permanent. Liderul ALDE a anunțat ca va citi textul demisiei și in plen. Demisia lui Tariceanu vine dupa ce partidul pe care il conduce s-a retras de la guvernare. Intre timp, opozitia ar putea sa o sustina pe Alina Gorghiu pentru functia de presedinte…

- Municipiul Targoviste in sarbatoare. In zilele de 10 și 11 august , la Targoviste au avut loc ceremoniile liturgice dedicate Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului si Mitropolitul Tarii Romanesti. Premierul Viorica Dancila, vicepremierul si ministrul de Interne, Mihai Fifor, Leonardo Badea,…

- Circa 15% din totalul dosarelor aprobate in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliului UE au vizat domenii aflate in competenta Autoritatii de Supraveghere Financiara, in urma dezbaterilor si acordurilor incheiate pe aceste dosare rezultand 17 acte normative, potrivit presedintelui ASF, Leonardo…