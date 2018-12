Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca remanierile din ultima perioada nu au fost facute pentru o mai buna guvernare, ci "de ochii lumii". "Avem guvernare dupa guvernare PSD-ista slaba, foarte slaba. In loc sa vina cu oameni pregatiti, si-au dat seama ca nu reusesc si incearca prin aceste…

- "Pana cand domnul presedinte Iohannis va accepta propunerile facute de catre Guvern", a afirmat Dancila, dupa sedinta solemna a Guvernului care a avut loc la Alba Iulia, intrebata de presa cat vor mai sta in Executiv cei doi ministri demisionari. Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, la…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat, miercuri, ca iși va face „propria analiza” și o va decide „in consecința”, dupa ce Liviu Dragnea a precizat ca CEx așteapta demisia de onoare a sa și a lui Lucian Șova. Inițial, Paul Stanescu a declarat ca daca premierul Viorica Dancila sau șeful PSD Liviu Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat, marti, ca respinge nominalizarile Liei Olguța Vasilescu și Ilan Laufer la ministerele Transporturilor, respectiv Dezvoltarii, dupa ce a precizat ca o soluție ar fi fost remanierea intregului Guvern. Președintele a declarat, la Palatul Cotroceni, ca soluția corecta…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat marți desemnarea Olguței Vasilescu in funcția de ministru al Transporturilor și a lui Ilan Laufer la Ministerul Economiei. Președintele Iohannis a explicat ca nu consider?...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca va analiza "cu mare atentie" propunerea de numire a Adinei Florea la sefia DNA si cea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, "in lumina" recomandarilor din raportul MCV prezentat de Comisia Europeana.

- Președintele Klaus Iohannis a participat marți la o acțiune de curațenie naționala, in cadrul campaniei ”Let`s Do It Romania”. Aceasta acțiune a avut loc in Padurea Cernica. Președintele nu a ratat ocazia sa trimita un mesaj ironic și catre...