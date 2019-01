Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Pârvu, a afirmat ca trebuie gasite solutii pentru a putea închide definitiv activitatea unor agenti economici care pun în pericol sanatatea populatiei, dar si pentru

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marius Parvu, a afirmat joi ca trebuie gasite solutii pentru a putea inchide definitiv activitatea unor agenti economici care...

- "O nemultumire a mea este vizavi de amenzi. Avem acea lege a preventiei si am practicat-o, dar am constatat ca procentul celor care nu respectau legea era mai mare. Am incercat sa gasim solutii sa nu amendam, dar in prezent sunt agenti economici care ne rad in fata si spun: "scrieti ce vreti ca oricum…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului din cadrul celei de-a zecea ediții a Programului „MOL pentru sanatatea copiilor”, prin care 20 de ONG-uri care vor desfașura proiecte de terapie prin arta și terapie emoționala vor fi susținute cu suma totala de cu 400.000…

- Directia Generala Politia Locala Constanta a efectuat zilnic verificari specifice conform programului de activitate si inspectie comerciala stabilit pe anul in curs, controale in urma carora s au intocmit 998 92 sanctiuni au fost inregistrate in aceeasi perioada a anului 2017 procese verbale de constatare…

- Pana in data de 23 noiembrie (a.c.), operatorii economici din județ pot sa transmita solicitari privind școlarizarea in invațamantul profesional și pentru invațamantul dual, pentru anul scolar 2019-2020. Invațamantul profesional reprezinta un traseu de formare profesionala inițiala care se organizeaza…

- Pe parcursul lunii septembrie 2018 Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Salaj a desfașurat controale in domeniile de competența – relații de munca, securitate și sanatate in munca privind respectarea legislației in vigoare. Activitatea inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, identificarea…

- Vineri, 12 octombrie, este ultima zi de inscriere in programul „MOL pentru sanatatea copiilor”. Organizații non-profit, fundații, asociații, federații, organizații religioase care desfașoara activitați de terapie emoționala și prin arta, avand ca scop reabilitarea psiho-sociala a copiilor cu afecțiuni…