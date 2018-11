Stiri pe aceeasi tema

- Este greu de spus cat de oneste sunt preturile practicate de comercianti in timpul promotiei Black Friday, iar consumatorii trebuie sa fie foarte atenti, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marius Pirvu. "Pana la aceasta data,…

- Au trecut exact doi ani de la ziua alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, din 13 noiembrie 2016. In acest context, Igor Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook si Youtube un material video in care prezinta reusitele sale din perioada respectiva. Seful statului mentionat ca a facut in doi…

- Miercuri seara, in timp ce isi sarbatorea cea de-a 69-a aniversare, Netanyahu - aflat la putere din 2009 - s-a declarat increzator intr-o "ampla victorie a Likud", formatiunea pe care o prezideaza, la alegerile de anul viitor.Dar "vor face astfel incat sa nu mai fiu prim ministru", a afirmat…

- Anul acesta eMAG va organiza Black Friday pe 16 noiembrie, puțin mai devreme decat anii trecuți, compania dorind ca toate produsele sa ajunga la clienți pana la mini-vacanța de 1 decembrie. Iulian Stanciu, șeful eMAG, spune ca prețurile nu sunt "umflate" artificial și deplange legislația contradictorie…

- Black Friday 2018 va avea anul acesta cel mai mare numar de magazine participante. Lupta in oferte si in publicitate va incepe, in foarte multe cazuri, chiar cu o saptamana inainte. Black Friday 2018. Pentru a avea intaietate la produsul dorit, exista cateva mici trucuri pe care le are la…

- Dupa esecul referendumului pentru familia traditionala, care nu a fost validat pentru ca nu s-au prezentat la urne 30% dintre romanii cu drept de vot, in PSD apar nemultumirile. Robert Negoita, primarul Sectorului 3 si unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, la ultimul Comitet Executiv National,…

- In timp ce scena politica fierbe, presedintele Klaus Iohannis a plecat in drumetie. Seful statului a fost surprins, week-end-ul trecut, de mai multi montarniazi argeseni, pe cel mai inalt varf din Romania, Moldoveanu, care atinge 2.544 de metri. Unul dintre tinerii din grupul care s-a intalnit cu presedintele…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a scris, pe pagina sa de Facebook, ca nu a suferit traumatisme grave in urma accidentului in care a fost implicat duminica."Mulțumim tuturor celor din țara și de peste hotare, care au avut ganduri bune pentru mine și familia mea. Mulțumesc tuturor…