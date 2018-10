Preşedintele ANPC, despre drepturile cumpărătorilor Presedintele ANPC, despre drepturile cumparatorilor Eticheta produsului, pretul de la raft si cel de la casa sau solicitarea de bon fiscal, sunt câteva dintre elementele la care trebuie sa fie atenti în aceasta perioada de sfârsit de an, consumatorii români. Despre drepturile cumparatorilor, dar si despre felul în care acestia se pot proteja împotriva abuzurilor, a vorbit în aceasta dimineata la Radio România Actualitati, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Marius Pârvu. El a oferit câteva… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

