Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mihaela Triculescu, a dispus aplicarea mobilitatii functionarilor publici la nivelul a 20 de structuri fiscale din cadrul agentiei, cele mai multe decizii au privit structura coordonata de vicepresedintele ANAF, Stefan-Cosmin Dolis. Astfel, conform…

- Președinta ANAF, Mihaela Triculescu, a demis 18 de șefi de structuri vamale, dintr-o singura lovitura. Deciziile de demitere vin la o luna de la numirea acesteia in fruntea instituției. Mihaela Triculescu a lucrat 19 ani in mediul privat și a fost in ultima perioada lichidator judiciar. Demiterile au…

- Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Mihaela Triculescu, a dispus aplicarea mobilitații funcționarilor publici la nivelul a 20 de structuri fiscale din cadrul instituției, conform unui comunicat de presa citat de MEDIAFAX sambata.CITEȘTE ȘI: Specialistii ofera raspunsul:…

- Premierul Viorica Dancila l-a demis, joi seara, pe Bogdan Lari Mihei, cel care coordona activitatea Directiei Generale a Vamilor. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial si prevede eliberarea lui Bogdan Lari Mihei din functia de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si-a schimbat marti din functie seful de cabinet care a jucat un rol cheie in imbunatatirea relatiilor cu Coreea de Nord, punand in locul lui un vechi confident, in incercarea de a opri scaderea cotei sale de popularitate determinata de probleme economice si de…

- Noul șef al ANAF, Mihaela Triculescu, este implicata in zeci de procese tocmai cu ANAF, instituție la șefia careia tocmai a fost numita, in locul lui Ionuț Mișa.Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea NUCLEARA: Liviu Dragnea, prins intre ciocan și nicovala/ANALIZA Spre exemplu,…

- Presedintele de la ANAF a fost schimbat. Premierul Viorica Dancila a semnat decizia de numire in aceasta functie a doamnei Mihaela Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat, astazi, ca vrea o reforma in institutie si i-a…

- Premierul Viorica Dancila a semnat joi decizia de numire a Mihaelei Triculescu, in funcția de președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Numirea a avut loc la foarte puțin timp de la demiterea lui Ionuț Mișa. The post Premierul a numit nou șef la ANAF.…