- Donald Trump, care a luat ceaiul luni cu printul Charles, a spus, intr-un interviu difuzat miercuri dimineata de postul ITV, ca a avut 'o conversatie grozava in legatura cu ceea ce voi numiti schimbarile climatice'. Dialogul, prevazut sa dureze 15 minute, a continuat insa timp de peste o ora si jumatate,…

- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a afirmat vineri ca va raspunde „cu mare prudenta” amenintarilor omologului sau american, Donald Trump, de a impune taxe pentru bunurile mexicane care intra in Statele Unite si a cerut mexicanilor sa fie uniti in fata acestei provocari, relateaza Reuters…

- Președintele american Donald Trump va discuta despre cooperarea în materie de securitate și alte probleme cu premierul slovac Peter Pellegrini la Washington, pe 3 mai, a anunțat vineri Casa Alba conform Reuters. Potrivit oficialilor, "recentele, câștiguri pozitive în cadrul…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat joi "cea mai mare inselatorie politica din toate timpurile", cu cateva ore inainte de foarte asteptata publicare a raportului final al anchetei procurorului Mueller cu privire la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, informeaza AFP.…

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale,…

- Șeful democrat al unei puternice comisii din Camera Reprezentanților a cerut Fiscului american declarațiile fiscale depuse în ultimii șase ani de persoana fizica Donald Trump și de companiile sale, transmite Reuters. Aceasta mutare, așteptata de mult, va duce probabil la o îndelungata lupta…

- Administrația de la Washington ia în considerare impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Iranului, cel mai probabil în luna mai, care vor fi aplicate zonelor din economie neafectate pâna acum, a transmis un oficial al Administrației Trump, scrie Mediafax, citând…