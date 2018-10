Stiri pe aceeasi tema

- Robert Gregory Bowers a ucis opt barbati si trei femei in sinagoga Tree of Life sambata in timpul slujbei. El a fost apoi urmarit si impuscat de politie, au afirmat autoritatile in documente. "Vreau doar sa omor evrei", i-a transmis Bowers unui politist, conform documentelor. Oficialii…

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

