Presedintele american isi nuanteaza declaratiile, dupa ce a propus ca profesorii sa fie inarmati, ca solutie impotriva atacurilor. Donald Trump spune ca doreste inarmarea doar a profesorilor pregatiti militar

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri...

- Aceasta idee, extrem de controversata, a fost dur criticata miercuri seara (ora locala) intr-o dezbatere organizata in apropiere de Miami de CNN, intr-o sala in care au fost prezente mii de persoane. ”Voi fi formata ca politista pe langa educarea acestor copii?”, a intrebat Ashley Kurth, o profesoara…

- Actorul George Clooney si sotia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, au donat 500.000 de dolari miscarii March for Our Lives, creata dupa atacul armat comis intr-un liceu din statul Florida, pe 14 februarie, soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza huffingtonpost.com.

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a fost acuzat de crima cu premeditare. Cruz a comentat la un clip video de pe YouTube de anul trecut si a spus ca va deveni „un atacator profesionist de scoli". FBI a recunoscut ca un utilizator al platformei a avertizat autoritatile. Profesorii au fost de asemenea…

- Ankara a cerut, joi, Statelor Unite sa excluda militia kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG) din alianta de forte insurgente siriene care lupta impotriva retelei teroriste Stat Islamic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times. Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Fostii colegi de scoala ai atacatorului de la Liceul Douglas High School din Florida, soldat cu 17 morti, Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, au spus ca "toata lumea a prezis" ca ar putea "face ceva" asemanator cu ce s-a intamplat miercuri dupa-amiaza si ca unii dintre copii se temeau de el, scrie The…

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite dupa ce un individ inarmat a deschis focul miercuri intr-un liceu din statul american Florida, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward, citat de presa locala, transmit Reuters si...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri ca nu este favorabil ideii crearii unui ''superstat european'', el raspunzand astfel acelor sustinatori ai Brexit-ului care l-au criticat pentru opiniile sale federaliste, transmite Reuters. ''Unii…

- Casa Alba a anuntat marti ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa o nominalizeze ca ambasadoare a Statelor Unite in Polonia pe Georgette Mosbacher, o femeie de afaceri din Florida, implicata in strangerea de contributii electorale pentru Partidul Republican, informeaza Reuters. Presedintele s-a…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca "Franta va ataca" daca sunt folosite arme chimice impotriva civililor in conflictul sirian, insa sustine ca nu a vazut inca nicio dovada in acest sens, potrivit Reuters.

- Austria va gazdui un summit al UE privind migratia pe 20 septembrie, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz dupa o intrevedere la Viena cu presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters. Principalul obiectiv al summitului din capitala austriaca va fi 'lupta impotriva migratiei…

- Presedintele Donald Trump a propus luni un buget in care solicita reducerea programelor sociale si urmareste o crestere accentuata a cheltuielilor militare si finantarea zidului de la granita cu Mexicul, informeaza Reuters.com.

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul al patrulea al anului trecut, o crestere sub asteptari, din cauza importurilor care au fost stimulate de majorarea cheltuielilor de consum, arata o estimare preliminara publicata vineri de Departamentul american al Comertului, informeaza Reuters. Potrivit…

- ‘Usa este deschisa’ daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters, preluata…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- O substanta comuna din compozitia pastei de dinti ar putea fi utilizata pentru a combate eficient formele rezistente la medicamente ale malariei, potrivit unui studiu realizat cu ajutorul unui "savant-robot" inzestrat cu inteligenta artificiala (AI), informeaza Reuters. In cadrul acestui…

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a…

- Presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, considera ca atacurilor impotriva maghiarilor din Romania in urma declaratiei premierului Mihai Tudose privind steagul secuiesc trebuie sa li se raspunda calm, pasnic si tolerant, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.Presedintia sud-coreeana a difuzat…

- Astronautul John Young, un pionier al programului spatial american cu sase iesiri în spatiu si o aselenizare, a murit la vârsta de 87 de ani, a anuntat NASA sâmbata. Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea. Locuia…

- Turcia a avertizat joi impotriva incercarilor din afara de a interveni in politica interna a Iranului, afirmand ca astfel de actiuni ar putea provoca o reactie puternica, dupa sase zile de proteste antiguvernamentale in intreaga tara, relateaza Reuters. Ibrahim Kalin, purtatorul de cuvant…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Actiunea Comisiei Europene lansata miercuri impotriva Poloniei in legatura cu reforma justitiei din aceasta tara incalca suveranitatea Poloniei, iar Ungaria isi va folosi dreptul de veto, a declarat vicepremierul ungar Zsolt Semjen, informeaza agentia de presa Reuters. Semjen a declarat pentru agentia…

- Comisia Europeana a impus masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters, citata de Gandul.info.

- Administrația Trump a instituit noi reguli pentru cele 38 de țari incluse in programul Visa Waiver. Printre noile cerințe se numara și obligația acestor țari de a folosi informații ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, relateaza Reuters. Programul Visa Waiver le permite cetațenilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat astazi ca Uniunea Europeana este pregatita sa inceapa negocierile cu Regatul Unit asupra perioadei de tranzitie dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), subliniind ca termenele sunt scurte, relateaza Reuters. Negociatorul sef al UE, Michel…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri o lege care le ofera șansa tuturor persoanelor ce dețin un permis local de port-arma sa calatoreasca inarmate in oricare din statele americane, informeaza AFP, Reuters și EFE. Textul propus de republicani a fost adoptat cu o majoritate de…

- Profesorii buzoieni pot sta liniștiti fiindca au asigurate salariile pana la finalul anului. Sumele necesare au fost alocate de catre Guvern, iar astazi aleșii locali au fost convocați in ședința de indata pentru a aproba alocarea acestor sume catre cadrele didactice. „Au venit de la Guvern sumele pentru…