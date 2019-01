Stiri pe aceeasi tema

- Cu un dosar nuclear in impas, Kim Yong Chol, "bratul drept" al lui Kim Jong Un, a fost primit vineri la Washington de secretarul de stat american Mike Pompeo, pentru discutii cruciale in vederea unui nou summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean, informeaza AFP. Insotit…

- Cu un dosar nuclear in impas, Kim Yong Chol, "bratul drept" al lui Kim Jong Un, a fost primit vineri la Washington de secretarul de stat american Mike Pompeo, pentru discutii cruciale in vederea unui nou summit intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean, informeaza AFP preluata…

- Vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un in cursul saptamanii este semnul ca al doilea summit dintre acesta si presedintele american, Donald Trump, este "iminent", a apreciat joi presedintele sud-coreean, Moon jae-in, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Cred ca vizita in China…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un, cu care probabil se va intalni din nou, relateaza AFP. "Tocmai am primit o scrisoare formidabila de la Kim Jong Un. Am stabilit cu adevarat o relatie foarte buna.…

- In cel de-al doilea an petrecut in fruntea Casei Albe, Donald Trump a intalnit mai multe situații care l-au pus in dificultate. Nu de puține ori, reacțiile sau gesturile președintelui american au ajuns virale pe internet. Mai jos, va invitam sa citiți o lista cu cele mai jenante momente care l-au avut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat marti cotidianul The New York Times, denuntand difuzarea unui material "imprecis" de tip "stire falsa" despre activitatile balistice ale Coreei de Nord.

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a fost primit cu onoruri duminica, la Phenian, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, a transmis luni agentia oficiala de presa KCNA, preluata de AFP. Cuba este unul dintre putinii aliati ai Coreei de Nord, dar relatiile sunt mai calduroase la nivel retoric…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat, duminica, intr-un interviu pentru Fox News, ca il va intalni saptamana viitoare, la New York, pe Kim Yong Chol, mana dreapta a liderului nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a mentionat ca nu il ingrijoreaza amenintarea…