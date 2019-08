Presedintele american Donald Trump si-a confirmat duminica interesul pentru achizitionarea Groenlandei de la Danemarca, eventualitate pe care el a calificat-o drept o "mare tranzactie imobiliara", precizand totodata ca aceasta nu este o prioritate pentru SUA, informeaza AFP.



"Este un lucru despre care am vorbit", a declarat Trump. "A aparut acest concept si am spus ca, din punct de vedere strategic, aceasta este fara indoiala interesant si ca noi am fi interesati, insa vom discuta putin" cu Danemarca, a continuat presedintele american, precizand ca aceasta "nu este prioritatea numarul…