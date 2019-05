Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele peruan Martin Vizcarra a amenintat miercuri ca va dizolva Congresul (parlamentul) tarii, dominat de opozitie, daca acesta nu sprijina reformele anticoruptie propuse de seful statului, informeaza dpa. ''Majoritatea parlamentara a intors, inca o data, spatele cetatenilor si cauzeaza…

- Oficialii citati au declarat ca nu a fost luata inca o decizie si nu este clar daca Presedintia SUA va aproba acest lucru. Trupele mobilizate in Orientul Mijlociu ar urma sa aiba caracter defensiv, au precizat oficialii americani, sub protectia anonimatului.Secretarul de Stat Mike Pompeo…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari luni ca Congresul "nu este in masura" sa-l destituie, o ipoteza avansata de alesii democrati care se bazeaza pe raportul de ancheta privind ingerinta rusa in prezidentialele din 2016, relateaza AFP."Numai delictele grave sau infractiunile…

- UDMR ar putea sa nu voteze remanierea guvernului Instantaneu de la prezentarea manifestului electoral al UDMR Foto: Arhiva. UDMR nu va acorda votul de încredere în Parlamentul de la Bucuresti pentru un nou guvern PSD-ALDE, daca Guvernul va fi restructurat doar…

- Inceputul lunii aprilie 2019 vine cu vești bune pentru toate administrațiile publice locale din Romania ce doresc sa introduca rețele de gaze naturale. La presiunea parlamentarilor PNL, Camera Deputaților a adoptat in ședința de miercuri, 10 aprilie, un Proiect de Lege prin care finanțarea rețelelor…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde in Statele Unite, prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, fiind pentru prima data, in mai bine de 10 ani, cand are loc o intalnire a unui demnitar roman cu președintele Camerei…

- Parlamentul a respins, miercuri, cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe 2019, trimisa de presedintele Klaus Iohannis, adoptand proiectul in forma trimisa initial la promulgare, informeaza Agerpres.roS au inregistrat 245 de voturi pentru, 115 impotriva si 2 abtineri. ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 si ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare, deaorece bugetul a fost construit foarte bine si foarte riguros