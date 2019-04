Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, va demisiona inainte de expirarea mandatului, pe 28 aprilie, a anuntat luni seara Presedintia tarii, citata de agentia oficiala APS si de cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax."Demisia se va produce inaintea datei de 28 aprilie 2019", a transmis…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a decis, pe fondul protestelor, amânarea scrutinului prezidential si a renuntat la candidatura pentru un nou mandat, relateaza Mediafax citând BBC News online. Scrutinul prezidential era programat pe 18 aprilie, dar, pe fondul protestelor…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, este asteptat sa se intoarca in tara, duminica, a anuntat o sursa din anturajul sau, potrivit Reuters. Informatia a fost transmisa in contextul in care in aceasta saptamana au avut loc mai multe manifestatii prin care i-a fost ceruta demisia, potrivit…

- Abdelaziz Bouteflika, presedintele Algeriei, are probleme neurologice si respiratorii grave si prezinta risc vital "permanent", afirma surse medicale din Elvetia, unde liderul algerian este internat, informeaza cotidianul Tribune de Geneve, informeaza Mediafax.Citește și: Italienii se inghesuie…

- Sute de studenti au manifestat duminica la Alger si in alte orase din Algeria impotriva unui al cincilea mandat al presedintelui Abdelaziz Bouteflika, al caruia dosar de candidatura la alegerile prezidentiale de la 18 aprilie ar urma sa fie depus in cursul zilei, relateaza agentiile internationale…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, a dat publicitatii, duminica, o scrisoare adresata algerienilor, in care promite ca in cazul in care va castiga un nou mandat in luna aprilie va organiza apoi o conferinta nationala independenta, iar aceasta va stabili o data pentru alegeri prezidentiale…

- Presedintele Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, si-a anuntat duminica intentia de a candidat pentru al cincilea mandat de sef al statului, la alegerile din 18 aprilie, informeaza DPA preluat de agerpres. Partidul de guvernamant Frontul de Eliberare Nationala l-a desemnat sambata drept candidat…

- Abdelaziz Bouteflika, președintele Algeriei (foto: AFP / RYAD KRAMDI) Abdelaziz Bouteflika este al cincilea presedinte al Algeriei. Conduce tara din 1999, la alegerile prezidentiale din 2004 obtinand aproape 91% din voturi iar la scrutinul din 2009 putin peste 81%. Presedintele Algeriei are 82 de ani…