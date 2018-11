Preşedintele Aleksandar Vucic laudă modul în care se consolidează armata sârbă Armata sarba este una dintre principalele forte militare din regiunea ei si ''se consolideaza puternic'', a declarat sambata presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, comentand importantele manevre militare organizate cu ocazia centenarului armistitiului din 1918, transmite AFP. Anuntate inca din octombrie, aceste exercitii carora guvernul de la Belgrad le-a dat numele de ''Centenarul invingatorilor'', survin in contextul anuntului venit de la Pristina privind intentia crearii unei armate kosovare, intentie confirmata vineri intr-un interviu acordat AFP de catre presedintelui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Uniunea Comorelor si-a revocat recunoasterea independentei Kosovo, declarata de aceasta unilateral, a anuntat miercuri ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, informeaza Tanjug. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Belgrad impreuna cu seful diplomatiei Comorelor, Mohamed Elamine Soeuf, Dacic…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Serbia va achizitiona din China drone militare de atac si tehnologia aferenta, astfel ca armata sarba va deveni una dintre cele mai dotate din regiune, afirma Nenad Miloradovici, adjunctul ministrului sarb al Apararii, scrie Mediafax.Nenad Miloradovici face parte din delegatia condusa de presedintele…

- Constantin Budescu nu a fost utilizat in remiza Romaniei de la Belgrad, impotriva Serbiei, scor 2-2, dar a fost introdus in teren in minutul 67 al meciului cu Muntenegru de la Ploiesti, unde cele doua echipe au incheiat meciul la egalitate. Mijlocasul lui Al-Shabab l-a inlocuit pe...

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu acordat…