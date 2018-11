Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE european, Guy Verhofstadt, i-a raspuns liderului ALDE de la Bucuresti, Calin Popescu Tariceanu, cerandu-i sa nu urmeze calea iliberala, „in niciun caz in numele familiei europene”. Acesta a mai precizat ca rezolutia referitoare la Romania a fost adoptata si cu voturile a doua treimi…

- Liderii grupului ALDE din Parlamentul European au raspuns rapid scrisorii trimise de Calin Popescu Tariceanu, avertizandu-l ca Romania se afla la o rascruce si are de ales intre calea iliberala si respectarea standardelor Uniunii Europene, asa cum s-a angajat inainte de aderare. Intr-o scrisoare…

- "Nu am apucat sa il vad (draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania - n.r.). As vrea atunci cand se va dezbate in Parlamentul European sa se vada ca noi, prin aceste modificari la legile Justitiei, fara indoiala, am tinut cont si de recomandarile Comisiei de la…

- "As vrea sa salut si sa ii transmit doamnei prim-ministru aprecieri pentru modul in care s-a prezentat, care ii face cinste si face cinste Romaniei. As vrea sa vad si alti romani in masura sa prezinte si sa promoveze si sa apere pana la urma imaginea si interesele Romaniei cum a facut-o doamna prim-ministru…

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European ca slabirea procurorilor e un stil Orban-Kaczynski."Romania are doua problema, corupția și serviciile secrete. Romania trebuie sa combata mentalitatea veche a securitații.…

- Președintele grupului ALDE in Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, unde se discuta despre statul de drept din Romania, ca slabirea procurorilor aș zice ca e un stil Orban-Kaczynski, scrie Mediafax."Romania are doua problema, corupția…

- Dezbaterea constituie o „prefața” a noului Raport MCV pentru 2017. Același ca cele de pana acum Statul de drept, legile justiției, modificarea codurilor penale și violențele de la protestul din 10 august sunt dezbatute astazi, incepand cu ora 10.00, in plenul Parlamentului European. Discuțiile de la…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a comentat dezbaterea din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia de la Bucuresti si, in acest context, a afirmat ca Romania nu este cea a coruptilor, si nici a unei adunari de europarlamentari veniti cu punctaj de la Liviu…