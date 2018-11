Stiri pe aceeasi tema

Deputatul USR Cluj, Emanuel Ungureanu, a avut o intalnire cu alegatorii din Turda, iar deplasarea in municipiul de pe Arieș l-a determinat sa faca și un "live video", pe o rețea de socializare,...

Președintele PRM Turda, consilierul local Doru Anca, a spus ca susține administrația condusa de primarul PSD Cristian Matei pentru ca aceasta iși dovedește eficiența și pentru ca problemele sesizate...

Administrația locala din Campia Turzii a demarat ample lucrari de modernizare a strazii Ion Agarbiceanu, in cursul zilei de vineri urmeaza sa se toarne și primul strat de asfalt.

Administrația locala din Campia Turzii pregatește majorarea tarifelor la serviciile de salubritate cu circa 40%. Majorarea tarifelor va fi discutata in ședința Consiliului Local de joi, 30 august...

Administrația locala din Campia Turzii a anunțat ca astazi s-au finalizat lucrarile de asfaltare cu strat de binder pe tronsonul 3 al Pieței Mihai Viteazul din localitate.

Administrația locala a incheiat azi lucrarile de asfaltare ale strazii Oțelarilor din Campia Turzii, una dintre cele mai problematice strazi din oraș, dupa ce primarul anunțase marți ca au inceput...

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan denunta, intr-un articol publicat in cotidianul The New York Times, "actiunile unilaterale" ale Statelor Unite impotriva Turciei, avertizand ca Administratia de la Ankara ar putea cauta alti aliati.

Circulația rutiera a fost ingreunata la Turda, in cursul zilei de ieri din cauza lucrarilor care s-au executat de catre Domeniul Public pe podul de pe „varianta".