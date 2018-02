Stiri pe aceeasi tema

- Demisia lui Zuma devine astfel epilogul indelung asteptat al unei crize politice care a zguduit tara timp de mai multe saptamani. Presedintele a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat catre natiune. Dupa saptamani intregi de incertitudine care a aruncat tara intr-o criza…

- Controversatul presedinte sud-african, Jacob Zuma, s-a anuntat miercuri seara demisia "cu efect imediat", invocand hotararile partidului sau, Congresul National African (ANC), potrivit AFP si Reuters.

- Congresul National African (ANC), aflat la putere in Africa de Sud, a anuntat miercuri ca o motiune de neincredere in cazul presedintelui tarii, Jacob Zuma, va fi dezbatuta joi in parlament, daca pana atunci seful statului sud-african nu-si va da demisia, asa cum i-a ordonat partidul, relateaza AFP…

- De cand a preluat conducerea Congresului National African (ANC), in decembrie, Cyril Ramaphosa cauta sa il debarce pe Jacob Zuma, acuzat in numeroase cazuri de coruptie, cu scopul de a evita o catastrofa in alegerile generale din 2019.Fostul om de afaceri a ales mai intai varianta blanda…

- Congresul National African (ANC), partidul aflat la putere in Africa de Sud, i-a ordonat marti presedintelui Jacob Zuma sa demisioneze si ii asteapta raspunsul, cu speranta ca acesta sa puna capat definitiv crizei politice care paralizeaza tara, relateaza AFP. De cand a preluat conducerea ANC, in…

- Astazi, 12 ianuarie 2018, membrii Organizatiei Locale ALDE Pestera anunta demisia in bloc din cadrul formatiunii politice amintite, in semn de solidaritate cu actiunea similara a primarului municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, informeaza un comunicat al ALDE Pestera. "Demisia noastra, in bloc, este…

- Mircea Dumitru, rectorul Universitații București, nu a demisionat din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). In urma cu aproape doua saptamani, ca urmare a nominalizarii lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei, Mircea Dumitru iși anunțase…

- Bogdan Mindrescu a demisionat din functia de director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, au declarat joi pentru News.ro surse oficiale. Demisia sa vine in urma raportului Corpului de control al premierului care a anuntat…

- Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Bogdan Mindrescu, a demisionat, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor. "Directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti a demisionat", au spus acestea, precizand ca nu a fost mentionat motivul. Pe data de 1 februarie…

- Fondatorul Organizatiei Judetene Suceava a PMP, Corneliu Popovici, fost lider al filialei, a demisionat din acest partid. Corneliu Popovici ocupa functia de prim-vicepresedinte interimar al PMP Suceava. El a transmis demisia conducerii centrale a PMP, precizand ca a luat aceasta decizie deoarece ...

- Fondatorul Organizatiei Judetene Suceava a PMP, Corneliu Popovici, a demisionat din acest partid. Corneliu Popovici ocupa functia de prim-vicepresedinte interimar al PMP Suceava. El a transmis demisia conducerii centrale a PMP, Corneliu Popovici precizand ca a luat aceasta decizie deoarece ...

- "Am intrat la un partid mic, cu oameni foarte mici, care nu au dorit sa creasca. M-am saturat sa fiu intr-un partid care e sluga PSD-ului. Nu e ceea ce vor oamenii", a comentat edilul. Conform acestuia, el nu isi va pierde mandatul, pentru ca a candidat independent, iar ulterior s-a inscris in ALDE:…

- Se tulbura apele și in interiorul ALDE, un partid mic, pentru care fiecare ales local conteaza in raportul de forțe la nivel național. Primarul din Medgidia, Valentin Vrabie, a demisionat din ALDE și arata ca s-a saturat sa faca parte dintr-un partid de oameni mici care se mulțumesc sa fie slugi…

- "Am intrat la un partid mic, cu oameni foarte mici, care nu au dorit sa creasca. M-am saturat sa fiu intr-un partid care e sluga PSD-ului. Nu e ceea ce vor oamenii", a mai comentat edilul. Conform acestuia, el nu isi va pierde mandatul, pentru ca a candidat independent, iar ulterior s-a inscris in…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Directorul artistic al Operei din Iasi, Cosmin Marcovici, si-a dat demisia. El a facut anuntul pe Facebook. "Dragii mei. Astazi 29.01.2018 mi-am prezentat DEMISIA din functia de Director General Adjunct al Operei Nationale Romane Iasi. Multumesc colegilor pentru sustinere si pentru toate lucrurile frumoase…

- – acesta și-a prezentat demisia in fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apa Bacau ramane vacant dupa ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare ca gestul l-a facut in fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic,…

- Vali Riciu, consilierului ministrului de Interne din Guvernul Tudose, Carmen Dan, a anunțat marți seara ca iși va da demisia din funcția pe care o deține. Decizia acestuia vine intr-un context și așa tensionat dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD de luni in care premierul Mihai Tudose și-a…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea Romaniei".Viktor Orban s-a dezlanțuit! Atac fara precedent la adresa liderilor UE: 'Se comporta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce CExN i-a restras sprijinul politic premierului Tudose, fapt ce a dus la demisia acestuia, ca reprosurile aduse au vizat starea conflictuala existenta intre partid si Guvern si ultimele aparitiile tv ale acestuia, care „nu

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea...

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criza politica de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. „Adevarul“ va prezinta toarte scenariile posibile. Iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi il poate propune…

- "Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-și decapiteze doua guverne intr-un…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirma ca exista o stare de conflict între partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict în interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua.…

- Mihai Tudose a demisionat din funcția de premier, in fața unui Comitet Executiv al PSD care i-a cerut vehement acest lucru. Gestul prim-ministrului a fost urmat de demisia de onoare a vicepremierului buzoian Marcel Ciolacu. Conform postului tv Antena 3, la ieșirea din sediul PSD, ex-premierul Tudose…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Ministrul peruan al apararii, Jorge Nieto, a demisionat miercuri in semn de protest dupa gratierea acordata de seful statului, Pedro Pablo Kuczynski, fostului presedinte Alberto Fujimori, condamnat pentru crime impotriva umanitatii, relateaza AFP. "Da, a demisionat", a declarat pentru…

- Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare,…

- „Prin prezenta, va aduc la cunoștința ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitații in calitate de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in cadrul Ministerului Apelor și Padurilor pe motiv de sanatate. Apreciez conlucrarea deosebit…

- Un ministru din Guvernul Tudose a demisionat, miercuri, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Executiv. Este vorba despre Doina Pana, ministrul Apelor si Padurilor. Demisia a fost deja inaintata premierului Tudose. The post Un ministru din Guvernul Tudose a demisionat…

- Comunicat de presa. ”Daca Gheorghe Flutur il așteapta pe Moș Craciun sa-i implineasca promisiunile de campanie electorala, cum ar fi finalizarea in trei luni a șoselei de centura a Sucevei, parlamentarii social-democrați suceveni, impreuna cu colegii lor din Guvernul Romaniei, fac demersuri concrete…

- Ofiterul SRI care a provocat un accident rutier soldat cu moartea unei persoane, luni seara, in localitatea ilfoveana Tancabesti, dupa ce s-a urcat baut la volan, si-a dat demisia din functie, relateaza News.ro. Potrivit reprezentantilor Serviciului Roman de Informatii (SRI), ofiterul, care potrivit…

- Dupa sapte ani petrecuti in functia de director de ingrijiri al Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Ramona Marincas si-a anuntat, zilele trecute, demisia. Decizia asistentei medicale este una neasteptata in conditiile in care in luna august a acestui an, ea a castigat concursul pentru un nou mandat…

- Antrenorul Adorian Himcinschi si-a anuntat in cursul zilei de ieri demisia de la Unirea Alba Iulia, divizionara terta cu care a incheiat turul de campionat pe pozitia a sasea in Seria a 5-a, marti desfasurandu-se o intalnire a Consiliului Director al AFC Unirea 1924 Alba Iulia. Pe undeva o veste soc,…

- Horațiu Bretoiu a demisionat din funcția de președinte al PMP Campia Turzii dar și din calitatea de membru al PMP, invocand ”motive personale” și faptul ca se retrage pentru o vreme din politica. Fost consilier local in actualul mandat, de unde și-a dat demisia tot din ”motive personale”, Horațiu Bretoiu…

- Presedintele zimbabwian Robert Mugabe si-a prezentat marti demisia - dupa 37 de ani de putere -, a anuntat presedintele Adunarii Nationale intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, la Harare, care a dezbatut demisia acestuia

- Presedintele zimbabwian Robert Mugabe si-a prezentat marti demisia, dupa 37 de ani de putere, a anuntat presedintele Adunarii Nationale intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, la Harare, care a dezbatut demisia acestuia, relateaza AFP citat de...

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, și-a dat marți demisia, printr-o scrisoare transmisa parlamentului de la Harare, informeaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. 'Eu, Robert Mugabe (...) transmit formal demisia din funcția de președinte al Republicii…

- Presedintele zimbabwian Robert Mugabe si-a prezentat marti demisia, dupa 37 de ani de putere, a anuntat presedintele Adunarii Nationale intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, la Harare, care a dezbatut demisia acestuia

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat marti dupa amiaza la DNA pentru a i se aduce oficial la cunostinta ca i s-a pus sechestru pe avere in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal si in care prejudiciul este estimat la 21 de milioane de euro din fonduri europene. Dragnea a sosit…

- Presedintele Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit, duminica, ultimatumul de a demisiona pana luni la pranz. Somația vine chiar din partea formatiunii politice aflata la, Zanu-PF. In caz contrar, Mugabe va fi pus sub acuzare.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan afirma ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca "un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea".

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca „un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea“.

- Demisia europarlamentarului Sorin Moisa din PSD starneste reactii dupa reactii in lumea politica. Catalin Ivan, coleg cu Moisa in Parlamentul European, afirma ca un partid sanatos ar aprecia mai mult oameni ca Moisa decat oameni ca Dragnea.Vezi si: ALERTA - Europarlamentarul Sorin Moisa demisioneaza…

- Aproximativ 5.000 de locuitori din Zimbabwe, un stat din sud-estul Africii aflat de 37 de ani sub conducerea dictatoriala a lui Robert Mugabe, au iesit sambata dimineata pe strazile din capitala Harare pentru a-si arata sprijinul fata de armata, care a intervenit in forta si a preluat puterea.

- Europarlamentarul Sorin Moisa a decis sa demisioneze din PSD. Mai mult acesta a precizat ca demisia din PSD va fi insotita de demisia imediata din Grupul Samp;D. Acesta a argumentat deciziiile luate printr o postare pe contul sau de Facebook in care explica toate motivele pentru care demisioneaza. "Astazi…