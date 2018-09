Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase proiectile au fost trase asupra Kabulului, iar confruntari armate aveau loc marti in oras, in timp ce Afganistanul astepta in continuare un raspuns din partea talibanilor la o oferta cu privire la un armistitiu a presedintelui Ashraf Ghani, relateaza AFP. Cel putin zece proiectile au cazut…

- Numeroase rachete au fost trase asupra capitalei afgane Kabul si lupte aveau loc marti dimineata in oras, in timp ce Afganistanul asteapta inca un raspuns al talibanilor la propunerea presedintelui Ashraf Ghani a unui acord de incetare a focului, relateaza AFP. Mai multe explozii au fost…

- Insurgenti talibani au rapit mai mult de 100 de pasageri din trei autobuze in nordul Afganistanului, au informat oficiali, desi acordul de incetare a focului anuntat de guvern urmeaza sa intre in vigoare. Pasagerii calatoreau luni dimineata intre Takhar si capitala Kabul cand au fost opriti…

- Intre 110 si 150 de civili au fost ucisi sau raniti in timpul asaltului talibanilor asupra capitalei provinciei Ghazni din sud-estul Afganistanului, a informat marti Biroul ONU pentru Coordonarea Problemelor Umanitare (OCHA), citat de dpa, scrie Agerpres. Potrivit OCHA, aproximativ 20 de pacienti…

- Intre 110 si 150 de civili au fost ucisi sau raniti in timpul asaltului talibanilor asupra capitalei provinciei Ghazni din sud-estul Afganistanului, a informat marti Biroul ONU pentru Coordonarea Problemelor Umanitare (OCHA), citat de dpa. Potrivit OCHA, aproximativ 20 de pacienti aflati in conditie…

- Statul Islamic a revendicat un atac sinucigas care l-a vizat duminica pe vicepresedintele afgan Abdul Rashid Dostum in apropiere de aeroportul din Kabul si care s-a soldat cu cel putin 10 morti si raniti, a anuntat agentia Amaq, relateaza Reuters. Potrivit surselor citate, un kamikaze si-a detonat…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni la Kabul, intr-o vizita neanuntata, relateaza dpa, citand un oficial afgan. Mike Pompeo se va intalni cu presedintele afgan Ashraf Ghani, impreuna cu care va sustine o conferinta de presa comuna, si cu alti responsabili, a indicat un purtator de cuvant…

- Președintele afgan Ashraf Ghani a anunțat sambata ca a ordonat reluarea operațiunilor militare impotriva insurgenților afgani, dupa un armistițiu unilateral de mai multe zile declarat de Administrația de la Kabul, informeaza agenția de știri Reuters, citata de Mediafax.