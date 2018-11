Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a prezentat miercuri la Geneva un plan de pace pentru tara sa ce prevede incheierea unui acord cu extremistii talibani printr-un proces etapizat, care sa garanteze drepturile femeilor, relateaza dpa si AFP.

- CHIȘINAU, 9 nov – Sputnik. Pentru finanțarea partidelor politice, în bugetul de stat pentru anul viitor este prevazuta suma de 40 de milioane de lei. © Sputnik / Evghenii PanasencoMoldovenii vor achita anul viitor impozite de peste 37 de miliarde de lei in buget Ministerul Finanțelor…

- Ghani, care a fost ales in 2014 in cadrul unui scrutin controversat, ar urma sa se prezinte drept candidat pentru a putea pune capat razboiului care ravaseste tara de 17 ani, profitand de actualele incercari de negocieri de pace care implica SUA si pe talibani. "Pot confirma ca presedintele…

- Ultimul sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European arata ca la nivel european exista un grad de apreciere fata de apartenenta la Uniunea Europeana de 68%, comparativ cu 67% in aprilie 2018 (cei care cred ca tara lor a beneficiat de pe urma apartenentei la UE), acesta fiind la un nivel…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a fost vizat joi de mai multe tiruri cu rachete in timp ce se afla intr-o vizita in provincia Ghazni (est), dar fara ca atacul sa provoace victime sau raniti, informeaza AFP, citand diverse surse oficiale de la Kabul, scrie Agerpres. 'Presedintele Ghani se afla…

- Coalitia PSD-ALDE va avea un candidat comun la alegerile prezidentiale, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sambata, dupa sedinta CExN. Duminica, deputatul PSD Liviu Pleșoainu și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2019.„Cu toata dragostea, sunt din cu totul…