Ghani, care a fost ales in 2014 in cadrul unui scrutin controversat, ar urma sa se prezinte drept candidat pentru a putea pune capat razboiului care ravaseste tara de 17 ani, profitand de actualele incercari de negocieri de pace care implica SUA si pe talibani.



"Pot confirma ca presedintele Ghani va incerca sa fie reales anul viitor", a declarat purtatorul sau de cuvant, Shah Hussain Murtazawi, pentru AFP.



Ghani, care l-a ales ca partener de cursa electorala in 2014 pe controversatul lider uzbek Abdul Rashid Dostum, nu a anuntat cu cine va dori sa se alieze de aceasta…