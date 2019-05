Preşedintele AEP vrea grup de lucru interinstituţional pentru introducerea votului prin corespondenţă Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a propus la o intalnire cu reprezentantii institutiilor cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, asigurarea securitatii cibernetice si protectia datelor cu caracter personal, initierea, in cel mai scurt timp posibil, a unui grup de lucru interinstitutional care sa vizeze identificarea solutiilor de eficientizare a proceselor electorale, in vederea introducerii votului electronic prin corespondenta pana la alegerile prezidentiale din acest an si a eliminarii din... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

