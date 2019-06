Preşedintele AEP: La alegeri au existat doar erori de completare a proceselor verbale; datele voturilor valabile, nemodificate Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Florin Mituletu-Buica, a declarat ca la alegerile europarlamentare din 26 mai si la referendum au existat doar erori de completare a proceselor verbale si ca nu a fost vorba de modificarea datelor cu privire la voturile exprimate. "AEP, inclusiv ca membru in BEC, prin presedinte si doi vicepresedinti, a constatat ca la aceste alegeri europarlamentare si referendum nu au fost constatate decat erori de completare a proceselor verbale, si nu modificarea datelor cu privire la validarea alegerilor, adica a voturilor valabil exprimate", a spus Mituletu-Buica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Judetean Vaslui a decis, marti seara, renumararea voturilor la referendum din unele sectii de votare, dupa ce au fost sesizate erori la completarea proceselor verbale de catre presedintii sectiilor. "La cateva sectii de votare, unde nu a iesit cheia de control, s-a decis renumararea…

- PNL a obtinut la alegerile europarlamentare de duminica 29,43% dintre voturi, PSD - 28,51%, iar Alianta USR PLUS - 11,57%, potrivit rezultatelor partiale anunțate de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea datelor din 3.332 sectii de votare din tara din totalul de 18.730. Totodata, pentru UDMR…

- Cele mai multe voturi au fost date la Colegiul National "Costache Negruzzi" unde procentul celor care a votat a fost de 130-, explicabil prin faptul ca s-a votat pe liste suplimentare, iar cele mai putine voturi au fost date la o sectie de votare din Scoala Gimnaziala Mosna unde procentul inregistrat…

- Potrivit unui exit-poll realizat de CURS -Avangarde, la alegerile europarlamentare de astazi, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: PSD: 25,8%, PNL: 25,8%, USR-PLUS: 23,9%. Datele sunt reprezentative pentru ora 19.00. Alte formațiuni sunt acreditate cu urmatoarele procentaje: ALDE- 4,9%, PRO Romania-5,7%, UDMR-…

- Senatorul liberal Ioan Cristina considera inacceptabila prevederea legala potrivit careia președintii secțiilor de votare trebuie sa-i intrebe pe cetatenii care merg la vot la alegerile europarlamentare daca voteaza si la referendum. „Aceasta prevedere trebuie scoasa. Orice cetațean știe de ce vine…

- „In aceasta perioada preelectorala au fost o serie de dezbateri cu privire la aceste bannere si alte materiale publicitare utilizate de partidele politice in activitatea de promovare, dar incepand cu prima zi de campanie electorala, 27 aprilie, regulile se vor schimba. In sensul in care in data de…

- "Astazi (marti, 9 aprilie - n. r.), Comisia Europeana si autoritatile de protectie a consumatorilor au salutat actualizarile aduse de Facebook clauzelor de furnizare a serviciilor sale. Acum, acestea explica in mod clar cum foloseste societatea datele utilizatorilor in scopul activitati de creare…