Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Robert Sighiartau atrage atenția membrilor ALDE și UDMR ca vor fi taxați de electorat la urmatoarele alegeri din 2019. Asta in condițiile in care, in Romania, calitatea vieții este cea mai scazuta din Uniunea Europeana, in timp ce investițiile sunt aproape de zero. Seecretarul general…

- Deputatul european, Siegfried Mureșan, a declarat in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania, ca oamenii cer justiție și dreptate, iar Comisia Europeana și Parlamentul trebuie sa fie alaturi de ei și sa apere valorile europene.''De doi ani…

- Nu le place PSD-ul, dar ei sunt mai rai decat Dragnea si toata compania. Adunatura de hastagieni, cica societatea civila care pune lucrurile la punct in Romania, e la un pas sa devina nimic altceva decat o adunatura de infractori. Caci “pasnicii” l-au vanat si haituit pe strazi pe presedintelele CCR,…

- ''Țara trebuie sa fie guvernata, iar un partid a caștigat alegerile. Eu cred ca președintele partidului care a caștigat alegerile, alaturi de președintele ALDE și Președintele Romaniei trebuie sa poata dialoga. Cred intr-un dialog intre liderii politici, care sa aduca in fața un Guvern care sa performeze…

- "Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc…

- Sibiul se numara printre orasele din Romania in care oamenii au iesit sa protesteze contra guvernarii, vineri 10 august, cand la Bucuresti mii de romani, inclusiv din diaspora, au venit sa ceara demisia Guvernului Dancila.

- Sibiul se numarar printre orasele din Romania in care oamenii au iesit sa protesteze contra guvernarii, vineri 10 august, cand la Bucuresti mii de romani, inclusiv din diaspora, au venit sa ceara demisia Guvernului Dancila.

- Promisiunile legate de majorarea pensiilor pot fi onorate abia din 2021, dupa cum este prevazut in noua lege a pensiilor, abia supusa dezbaterii publice. Adica dupa ce se vor fi consumat alegerile europarlamentare (mai 2019), cele prezidentiale (noiembrie 2019) si cele parlamentare (toamna anului 2020).