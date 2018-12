Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a afirmat sambata ca are intentia de a dizolva parlamentul palestinian controlat de rivalii sai, islamistii din miscarea Hamas, care este inactiv de mai multi ani, pentru a respecta o decizie a Curtii constitutionale, relateaza AFP.



Presedintele nu a precizat cand Curtea cu sediul la Ramallah, in Cisiordania, a luat aceasta decizie care implica organizarea de alegeri in sase luni de la dizolvarea Consiliului Legislativ Palestinian.



"Chestiunea a fost examinata de Curtea Constitutionala, care a emis acest verdict de dizolvare a Consiliului…