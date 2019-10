Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 octombrie a.c., presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat mai multe decrete. Decretele sunt urmatoarele:,,Decret privind acreditarea domnului Cosmin George Dinescu in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei si in Republica Letonia;Decret privind acreditarea domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind acreditarea lui George Ciamba in calitate de ambasador al Romaniei in Republica Elena, a informat Administratia Prezidentiala. Seful statului a mai semnat decretul privind acreditarea lui Cosmin-George Dinescu in calitate de ambasador in…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat mai multe decrete printre care și cel de numire a lui George Ciamba in calitate de ambasador extraordinar si plenipotențiar al Romaniei in Republica Elena, cu reședința la Atena.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan…

- Ziarul Unirea O parte dintre romani nu vor mai plati impozit. Iohannis a semnat Decretul de promulgare a legii prin care se modifica Codul Fiscal O parte dintre romani nu vor mai plati impozit. Iohannis a semnat Decretul de promulgare a legii prin care se modifica Codul Fiscal Klaus Iohannis a semnat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii referitoare la modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. Conform actului normativ, in functie de situatia operativa concreta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind eliberarea din functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a lui Felix Banila ca urmare a demisiei, informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care promulga legea prin care cei care candideaza pentru o funcție sau numiți trebuie sa depuna o declarație pe proprie raspundere ca nu au colaborat cu Securitatea, iar apoi vor fi verificați.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De…