- Noul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, de extrema-dreapta, a lansat un apel, marti, in discursul sau de investire la un "pact national" pentru "a elibera definitiv" Brazilia de sub "jugul coruptiei, criminalitatii, iresponsabilitatii economice si al barierelor ideologice", relateaza AFP.…

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat pe brazilieni.…

- Dupa numaratoarea a 99% din voturile exprimate in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia, Jair Messias Bolsonaro, candidatul Partidului Social Liberal a caștigat confortabil in fața concurentului Fernando Haddad, candidatul din partea partidului muncitoresc și protejatul fostului…

- Noul președinte brazilian Jair Bolsonaro a informat ca omologul sau american Donald Trump l-a sunat pentru a ii ura succes, dupa victoria obținuta duminica in cadrul alegerilor prezidențiale din Brazilia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Jair Bolsonaro, care a candidat…

- Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a fost ales duminica presedinte al Braziliei cu 55,7% din voturi, devansandu-l net pe adversarul sau de stanga Fernando Haddad, 44,3%, potrivit rezultatelor oficiale care nu sunt inca definitive, relateaza AFP. Rezultatele de dupa numararea a 88,8%…

- Anii de aur in care Partidul Muncitoresc (PT) a fost o referința internaționala pentru stanga intregii Americi Latine par acum ingropați sub victoria candidatului opus principiilor sale: Jair Bolsonaro. Gruparea fostului președinte Lula da Silva, o superputere politica in ultimele trei decenii, nu numai…