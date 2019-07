Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Mihai Fifor a fost propus de premierul Viorica Dancila sa preia interimar functia de ministru al Afacerilor Interne, au precizat marti, pentru AGERPRES, surse social-democrate. Nicolae Moga a anuntat, marti, ca a demisionat din functia de ministru al Afacerilor Interne. "In…

- Premierul Viorica Dancila i-a asigurat, miercuri, pe noii ministri Ramona Manescu, Nicolae Moga si Mihai Fifor de sustinere pentru punerea in aplicare a proiectelor guvernamentale. "Incepand de astazi, trei membri ai Guvernului cu atributii depline isi vor prelua portofoliile. Ma bucur ca…

- Ramona Manescu, Nicolae Moga si Mihai Fifor au depus, miercuri, in fata presedintelui Klaus Iohannis, juramantul de investitura in functiile de ministri de Externe si Interne, respectiv de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei. Seful statului le-a urat succes celor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, numirea lui Nicolae Moga in functia de ministru al Afacerilor Interne si a Ramonei Manescu - ministru al Afacerilor Externe, conform unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Totodata, Iohannis a luat act de demisia lui Carmen Dan de la MAI si a semnat…

- UPDATE, ora 16:36 – Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor – pentru functia de vicepremier pe parteneriate strategice, a anuntat, la finalul reuniunii, presedintele PSD, Viorica Dancila. Totodata,…

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD l-a validat pe senatorul Nicolae Moga pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, in locul lui Carmen Dan, care si-a anuntat demisia, au precizat, Viorica Dancila in cadrul unei declarații de presa. Tot CExN a decis sa-l propuna pentru functia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul prin care ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este desemnat in functia de vicepremier interimar, informeaza Administratia Prezidentiala. De asemenea, seful statului a luat act de demisia vicepremierului Viorel Stefan,…

- "Am vazut declaratiile domnului Iohannis. Am primit refuzul. Asa cum ma asteptam, refuzul este bazat pe oportunitate, si oportunitatea este a primului ministru, si nu pe legalitate. Cred ca trebuie sa inteleaga ca fiecare avem anumite atributii si ca trebuie sa ne incadram in aceste atributii. Noi…