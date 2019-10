Stiri pe aceeasi tema

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, a declarat, vineri, la Sibiu, ca una dintre prioritațile lui este reforma constituționala, care sa permita șefului statului sa participe la ședințele de guvern și la luarea deciziilor care privesc bugetul statului, conform Mediafax.Citește…

- Presedintele peruan, Martin Vizcarra, a afirmat vineri ca criza politica in cursul careia a dizolvat parlamentul a fost depasita, reluandu-si vizitele de lucru in tara, noteaza AFP. "Putem considera ca aceasta etapa de confruntare a fost depasita", a declarat seful statului la Pucallpa, un oras din…

- Premierul Viorica Dancila a iesit, miercuri seara, la sediul central al PSD, cu un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, in urma motivarii deciziei CCR privind respingerea numirii ministrilor si a interimarilor in Guvern. Potrivit premierului, "modul in care candidatul Iohannis se raporteaza…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a sustinut miercuri ca CCR a dat dreptate Guvernului prin ultimele decizii si i-a cerut sefului statului sa numeasca ministri interimari imediat si sa motiveze in scris respingerile facute. "CCR da dreptate Guvernului, presedintele a incalcat…

- Decizia Curtii Constitutionale arata ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa respecte Constitutia in privinta ministrilor, aceasta fiind o victorie pentru social-democrati, a declarat miercuri secretarul general al PSD, vicepremierul Mihai Fifor."Curtea Constitutionala spune un lucru foarte…

- ,,Curtea Constitutionala spune un lucru foarte limpede pentru toata lumea: presedintele statului este obligat sa respecte Constitutia, pentru ca aici era problema care se dezbatea in ultimele zile. Prin urmare, in ceea ce ne priveste pe noi este o victorie. Asteptam sa vedem minuta de sedinta de…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea sustine ca motivele invocate de presedintele Klaus Iohannis pentru respingerea remanierii nu sunt legale si constitutionale, astfel ca premierul Viorica Dancila poate sesiza Curtea Constitutionala.